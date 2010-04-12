Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года.Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор."У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", – сказал Мингарелли.При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить."В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – проинформировал Мингарелли. Источник: