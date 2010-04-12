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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1353135413551356

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 542
1. меньше 27
28%
150
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 542
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:33

  zzzzzz написав:Комментарий от участника встречи Зеленского с бизнесом

"Хтось із залу голосно сказав, що контрабанда стояла 2 тижні, а сьогодні знову пішла. Зеленський зацікавився"

Це якраз до коментів вище, про південний і асортимент якісної техніки..))
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:51

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года.
Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", – сказал Мингарелли.

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – проинформировал Мингарелли. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133315


Там еще вопрос по лесу-кругляку
закон о кредитном реестре НБУ
проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:56

Короткостроковий пріоритет – це боротьба з контрабандою та рейдерством – Президент на зустрічі з представниками ділових кіл

https://www.president.gov.ua/news/korot ... DxZVYvpyM8
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:12

Цены бьют рекорды. Черешня 70 гривен, картошка 20, старые яблоки 20, помидоры 45. Лето. Гиперинфляция начинается! Доллары не советую, покупайте серебро и золото!
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