Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", – сказал Мингарелли.
При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.
"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – проинформировал Мингарелли. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133315
Там еще вопрос по лесу-кругляку закон о кредитном реестре НБУ проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.
vitaliian написав:http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy-zabirajut-sredstva-s-grivnevyh-depozitov украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
1) У многих депозиты до лета, чтобы купить валюту на минимуме. 2)
vitaliian написав:http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy-zabirajut-sredstva-s-grivnevyh-depozitov украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
я видел эти данные. По физикам ничего особокритичного нет. В гривнах подупали, в валюте нарастили.
Я бы обратил внимание на другие данные, а именно на кредитование бизнеса, а вот кредитование бизнеса как раз падает, и это плохо.