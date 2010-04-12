Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", – сказал Мингарелли.
При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.
"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – проинформировал Мингарелли. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133315
Там еще вопрос по лесу-кругляку закон о кредитном реестре НБУ проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.
vitaliian написав:http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy-zabirajut-sredstva-s-grivnevyh-depozitov украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
1) У многих депозиты до лета, чтобы купить валюту на минимуме. 2)
vitaliian написав:http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy-zabirajut-sredstva-s-grivnevyh-depozitov украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
я видел эти данные. По физикам ничего особокритичного нет. В гривнах подупали, в валюте нарастили.
Я бы обратил внимание на другие данные, а именно на кредитование бизнеса, а вот кредитование бизнеса как раз падает, и это плохо.
hxbbgaf написав:Цены бьют рекорды. Черешня 70 гривен, картошка 20, старые яблоки 20, помидоры 45. Лето. Гиперинфляция начинается! Доллары не советую, покупайте серебро и золото!
С такими ценами людям будет легче узжать Польские работодатели начинают бить тревогу: если правительство срочно не изменит процедуры законного найма работников из-за рубежа, то Польша проиграет Чехии и Германии гонку за дешевой рабочей силой с Востока – сообщает интернет издание Rzeczpospolita.
Готовимся, не спеша рассаживаемся согласно купленным билетам))
В Украине стартовала уборка ранних зерновых По состоянию на 20 июня аграрии начали уборку ранних зерновых культур в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия
"В целом намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – сказано в сообщении.