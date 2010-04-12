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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55
zzzzzz написав:
Готовимся, не спеша рассаживаемся согласно купленным билетам))
В Украине стартовала уборка ранних зерновых
По состоянию на 20 июня аграрии начали уборку ранних зерновых культур в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия
"В целом намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – сказано в сообщении.
Это хорошо. Пшеница красивая. Правда видел пока только обкосы.
Завтра поеду по области может увижу больше.
Только вот урожайность 30,3 центнера - это позор для наших черноземов.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Чет 20 чер, 2019 19:57
moniks написав: hxbbgaf написав:
Цены бьют рекорды. Черешня 70 гривен, картошка 20, старые яблоки 20, помидоры 45. Лето. Гиперинфляция начинается! Доллары не советую, покупайте серебро и золото!
С такими ценами людям будет легче узжать
Наоборот
зачем уезжать, если можно нормально заработать на базовых сельхозпродуктах у нас?
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