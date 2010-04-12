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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1354135513561357

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 543
1. меньше 27
28%
151
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 543
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55

  zzzzzz написав:Готовимся, не спеша рассаживаемся согласно купленным билетам))

В Украине стартовала уборка ранних зерновых
По состоянию на 20 июня аграрии начали уборку ранних зерновых культур в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия

"В целом намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – сказано в сообщении.

Это хорошо. Пшеница красивая. Правда видел пока только обкосы.
Завтра поеду по области может увижу больше.

Только вот урожайность 30,3 центнера - это позор для наших черноземов.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:57

  moniks написав:
  hxbbgaf написав:Цены бьют рекорды. Черешня 70 гривен, картошка 20, старые яблоки 20, помидоры 45. Лето. Гиперинфляция начинается! Доллары не советую, покупайте серебро и золото!

С такими ценами людям будет легче узжать 8)

Наоборот :-) зачем уезжать, если можно нормально заработать на базовых сельхозпродуктах у нас?
juristkostya
 
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