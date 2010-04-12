vitaliian написав:http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy-zabirajut-sredstva-s-grivnevyh-depozitov украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
1) У многих депозиты до лета, чтобы купить валюту на минимуме. 2)
vitaliian написав:http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy-zabirajut-sredstva-s-grivnevyh-depozitov украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
я видел эти данные. По физикам ничего особокритичного нет. В гривнах подупали, в валюте нарастили.
Я бы обратил внимание на другие данные, а именно на кредитование бизнеса, а вот кредитование бизнеса как раз падает, и это плохо.
Готовимся, не спеша рассаживаемся согласно купленным билетам))
В Украине стартовала уборка ранних зерновых По состоянию на 20 июня аграрии начали уборку ранних зерновых культур в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия
"В целом намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – сказано в сообщении.
zzzzzz написав:Готовимся, не спеша рассаживаемся согласно купленным билетам))
В Украине стартовала уборка ранних зерновых По состоянию на 20 июня аграрии начали уборку ранних зерновых культур в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия
"В целом намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – сказано в сообщении.
Это хорошо. Пшеница красивая. Правда видел пока только обкосы. Завтра поеду по области может увижу больше.
Только вот урожайность 30,3 центнера - это позор для наших черноземов.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
У меня сразу два вопроса: 1. На каких зерновых урожайность 10-12, чтоб выходила такая средняя? 2. Видимо доля указанных Вами культур крайне мала, ибо статистически не может быть такой погрешности. Потому как миллионы тонн не могут уйти от внимания "большого брата", как их не продавай. И ремарка. Если говорить о пшенице, то многие хвастаются про отдельные единичные поля где взяли под 70. А на другом конце хозяйства 22 и побитых головней, но про это обычно обычно узнаешь из других источников
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price