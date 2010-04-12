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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1351135213531354

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 543
1. меньше 27
28%
151
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 543
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:56

Короткостроковий пріоритет – це боротьба з контрабандою та рейдерством – Президент на зустрічі з представниками ділових кіл

https://www.president.gov.ua/news/korot ... DxZVYvpyM8
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy ... -depozitov
украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:29

  vitaliian написав:http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy-zabirajut-sredstva-s-grivnevyh-depozitov
украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.

1) У многих депозиты до лета, чтобы купить валюту на минимуме.
2)
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:30

  vitaliian написав:http://dengi.ua/finance/309105-Ukraincy-zabirajut-sredstva-s-grivnevyh-depozitov
украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.


я видел эти данные. По физикам ничего особокритичного нет. В гривнах подупали, в валюте нарастили.

Я бы обратил внимание на другие данные, а именно на кредитование бизнеса, а вот кредитование бизнеса как раз падает, и это плохо.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46

Готовимся, не спеша рассаживаемся согласно купленным билетам))

В Украине стартовала уборка ранних зерновых
По состоянию на 20 июня аграрии начали уборку ранних зерновых культур в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия

"В целом намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – сказано в сообщении.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55

  zzzzzz написав:Готовимся, не спеша рассаживаемся согласно купленным билетам))

В Украине стартовала уборка ранних зерновых
По состоянию на 20 июня аграрии начали уборку ранних зерновых культур в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия

"В целом намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", – сказано в сообщении.

Это хорошо. Пшеница красивая. Правда видел пока только обкосы.
Завтра поеду по области может увижу больше.

Только вот урожайность 30,3 центнера - это позор для наших черноземов.
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Только вот урожайность 30,3 центнера - это позор для наших черноземов

Так это официально. Фактически 40-50, а иногда доходит до 60 ц/Га. Кукуруза на поливе до 100 доходит, озимый горох (да, есть и такой) в прошлом году дал 39 ц/Га.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У меня сразу два вопроса:
1. На каких зерновых урожайность 10-12, чтоб выходила такая средняя?
2. Видимо доля указанных Вами культур крайне мала, ибо статистически не может быть такой погрешности. Потому как миллионы тонн не могут уйти от внимания "большого брата", как их не продавай.
И ремарка. Если говорить о пшенице, то многие хвастаются про отдельные единичные поля где взяли под 70. А на другом конце хозяйства 22 и побитых головней, но про это обычно обычно узнаешь из других источников
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vovan_prm
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