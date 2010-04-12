украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
украинцы забирают деньги из депозитов в гривне. В соответствии с данными регулятора, объем гривневых вкладов в мае 2019 года сократился на 2,7% или до 276 миллиардов гривен.
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:29
1) У многих депозиты до лета, чтобы купить валюту на минимуме.
2)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:30
я видел эти данные. По физикам ничего особокритичного нет. В гривнах подупали, в валюте нарастили.
Я бы обратил внимание на другие данные, а именно на кредитование бизнеса, а вот кредитование бизнеса как раз падает, и это плохо.
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 19:46
Готовимся, не спеша рассаживаемся согласно купленным билетам))
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55
Это хорошо. Пшеница красивая. Правда видел пока только обкосы.
Завтра поеду по области может увижу больше.
Только вот урожайность 30,3 центнера - это позор для наших черноземов.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 20 чер, 2019 21:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 20 чер, 2019 21:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У меня сразу два вопроса:
1. На каких зерновых урожайность 10-12, чтоб выходила такая средняя?
2. Видимо доля указанных Вами культур крайне мала, ибо статистически не может быть такой погрешности. Потому как миллионы тонн не могут уйти от внимания "большого брата", как их не продавай.
И ремарка. Если говорить о пшенице, то многие хвастаются про отдельные единичные поля где взяли под 70. А на другом конце хозяйства 22 и побитых головней, но про это обычно обычно узнаешь из других источников
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 20 чер, 2019 21:47
Мелкие хозяйства, которые не хотят запариваться возмещением экспортного НДС, могут и весь урожай налево продать. На внутреннем рынке вполне растворяется.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:05
Відповідь проста як двері
1 Як думаєте-чому в тіні 30% ВВП?
А все тому , що для того щоб уникнути надмірного оподаткування-не треба ховати 100% , достатньо занизити врожайність на 30% і все-ти просто балансуєш на межі рентабельності
2 Як думаєте-а чи зміниться щось коли цих 30% - відбіляться?
Ні , бо вони і виникають виключно тому , що наше економічне законодавство дещо застаріло....
От і виходить - щоб зайвий раз не заморочуватись з податковою по питанню доцільності придбання того чи іншого інструменту-техніки-технології - не показують 30% ... і на виручені суми купують необхідне , знову ж не показуючи ці покупки в затратній частині.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:35
Статистика
Індекси ділової активності в Єврозоні вийшли зеленими.
Це дало нового імпульсу росту пари EUR/USD.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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