Всім доброї п'ятниці!!! Що з курсом буде сьогодні?
П'ятниця на валютному ринку пройде активно, хоча і зі зниженням загальної статистики торгів через ефект закінчення тижня. Ми припускаємо, що обсяг операцій по дню складе не більше 360 млн доларів при укладанні до 480 угод.
З одного боку — частина клієнтів ще не закрила свої бюджетні платежі і продаватимуть валюту, щоб розрахуватися з державою. Це збільшить пропозиції на міжбанку;
З іншого боку — попереду основні дні відшкодувань експортерам ПДВ (хоча по ринку і ходять чутки про деякі затримки цих виплат у часі).Потенційний заход гривні на фоні скасування обов'язкових продажів — може стимулювати клієнтів притримувати валюту до останнього.
Крім цього, з урахуванням цієї суботи і неділі та майбутніх триденних вихідних в кінці червня — у клієнтів залишається дуже мало робочих днів для виконання своїх місячних і квартальних бізнес-планів. Всі компанії поспішають, що призводить до ситуативних перекосів попиту та пропозиції в момент виходу на міжбанк основних великих гравців.
Ми прогнозуємо на п'ятницю коридор по долару в межах 26,20-26,35 гривень з повною залежністю курсового тренда від дій і завдань найбільших гравців.
При такому ринку спекулянти будуть працювати сьогодні тільки у форматі «в дві сторони». Хоча при різких перекосах попиту та пропозиції -зазвичай не пропустять нагоди покачати курс. Нацбанк намагатиметься викупити на торгах свої «чергові» 20 млн доларів, використовуючи «анонімний» формат через Matching.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,10- 26,25 і продаж 26,32-26,50 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,20-26,555 гривень та продаж 26,30-26,35 гривень.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 21.06.2019 грн за 100 доларів США 2628.45 Гривна укрепилась на 9 копеек. Торги утром проходили еще спокойнее, чем накануне. Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия, целый час простояли на месте, сделали пару мелких шажков вниз, опустившись на 2 копейки и снова стабилизировались. То ли теперь, после отмены обязательной продажи, динамика сместится к исходу торгов, то ли из-за жары лень шевелиться даже курсу. С полудня стали пытаться уйти еще ниже. НБУ вчера на рынок не выходил. В анализе ликвидности анализировать нечего - там тоже полное спокойствие.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 19.06.2019 Усього, млн дол. США 455.7 Обороты близки к максимумам. В среду на рынок вышла увеличенная порция валюты, поступившей на счета во вторник после выходного. Покупатели, ожидая этого, также вышли на рынок. Рынок сам, без внепланового вмешательства регулятора, отыграл возмущающий фактор. Как мы помним, торги в среду проходили с разнонаправленной динамикой.