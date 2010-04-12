Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:23

Всім доброї п'ятниці!!! Що з курсом буде сьогодні?



П'ятниця на валютному ринку пройде активно, хоча і зі зниженням загальної статистики торгів через ефект закінчення тижня. Ми припускаємо, що обсяг операцій по дню складе не більше 360 млн доларів при укладанні до 480 угод.



З одного боку — частина клієнтів ще не закрила свої бюджетні платежі і продаватимуть валюту, щоб розрахуватися з державою. Це збільшить пропозиції на міжбанку;



З іншого боку — попереду основні дні відшкодувань експортерам ПДВ (хоча по ринку і ходять чутки про деякі затримки цих виплат у часі).Потенційний заход гривні на фоні скасування обов'язкових продажів — може стимулювати клієнтів притримувати валюту до останнього.



Крім цього, з урахуванням цієї суботи і неділі та майбутніх триденних вихідних в кінці червня — у клієнтів залишається дуже мало робочих днів для виконання своїх місячних і квартальних бізнес-планів. Всі компанії поспішають, що призводить до ситуативних перекосів попиту та пропозиції в момент виходу на міжбанк основних великих гравців.



Ми прогнозуємо на п'ятницю коридор по долару в межах 26,20-26,35 гривень з повною залежністю курсового тренда від дій і завдань найбільших гравців.



При такому ринку спекулянти будуть працювати сьогодні тільки у форматі «в дві сторони». Хоча при різких перекосах попиту та пропозиції -зазвичай не пропустять нагоди покачати курс. Нацбанк намагатиметься викупити на торгах свої «чергові» 20 млн доларів, використовуючи «анонімний» формат через Matching.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,10- 26,25 і продаж 26,32-26,50 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,20-26,555 гривень та продаж 26,30-26,35 гривень.