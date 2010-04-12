Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:40
sergey_sryvkin написав: proftpd66 написав: lwa написав:
Минфин снова предлагает 6-летние ОВГЗ
Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
С понедельника грязная американская бумажка будет еще дешевле....
Если инвесторы будут бакс размещать, то они будут скупать с рынка баксы.
Валютные ОВГЗ вроде тоже за гривню покупаются.
Есть такое, первичное размещение крупной суммы без конверта, укргазбанк раньше размещал для физиков без конвертации . Сейчас не знаю как .
И Охрименко говорил, что курс дорожает , если много размещать долларовых овгз
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:45
proftpd66 написав: proftpd66 написав: lwa написав:
Минфин снова предлагает 6-летние ОВГЗ
Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
С понедельника грязная американская бумажка будет еще дешевле....
Валютные ОВГЗ вроде тоже за гривню покупаются.
Есть такое, первичное размещение крупной суммы без конверта, укргазбанк раньше размещал для физиков без конвертации . Сейчас не знаю как .
И Охрименко говорил, что курс дорожает , если много размещать долларовых овгз
Просто валюту принимают без всяких конвертаций. Просто приносите )
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rasmus
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:50
Киев, ЧР доллар
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rasmus
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:52
банкам разрешено менять курсы в течение дня. Ребята, как думаете: вот стал ты в очередь к окну, за эти минуты меняют курс - тебя должны обсчитать по курсу твоего занятия очереди, или будут считать по-новому ?
морда
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:54
морда написав:
банкам разрешено менять курсы в течение дня. Ребята, как думаете: вот стал ты в очередь к окну, за эти минуты меняют курс - тебя должны обсчитать по курсу твоего занятия очереди, или будут считать по-новому ?
Лучше пусть обсчитывают по курсу, когда я сидя дома принимал решение об обмене ))))
SAndriy1
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:01
lwa написав:
Минфин снова предлагает 6-летние ОВГЗ
Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
С понедельника грязная американская бумажка будет еще дешевле....
У Минфина 26 погашение 7 млрд.грн....вот и крутится Минфин что-бы занять то что надо погасить.
А потом через неделю еще 7 млрд.грн надо погашать.
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zzzzzz
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:07
Нифина себе оказывается нерезы выкупили половину размещения ОВГЗ в евро. На 1,5 млрд.грн.
на сегодня новый рекорд.Портфель нерезов перевалил отметку в 50 млрд и составил 51,194 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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