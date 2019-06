Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:45

proftpd66 написав: proftpd66 написав: lwa написав: Минфин снова предлагает 6-летние ОВГЗ

Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)



С понедельника грязная американская бумажка будет еще дешевле.... Минфин снова предлагает 6-летние ОВГЗМинистерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)С понедельника грязная американская бумажка будет еще дешевле....



Валютные ОВГЗ вроде тоже за гривню покупаются. Валютные ОВГЗ вроде тоже за гривню покупаются.



Есть такое, первичное размещение крупной суммы без конверта, укргазбанк раньше размещал для физиков без конвертации . Сейчас не знаю как .



И Охрименко говорил, что курс дорожает , если много размещать долларовых овгз Есть такое, первичное размещение крупной суммы без конверта, укргазбанк раньше размещал для физиков без конвертации . Сейчас не знаю как .И Охрименко говорил, что курс дорожает , если много размещать долларовых овгз



Просто валюту принимают без всяких конвертаций. Просто приносите ) Просто валюту принимают без всяких конвертаций. Просто приносите )

