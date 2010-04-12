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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1353135413551356

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 544
1. меньше 27
28%
151
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 544
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:40

  sergey_sryvkin написав:
  proftpd66 написав:
  lwa написав:Минфин снова предлагает 6-летние ОВГЗ
Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)

С понедельника грязная американская бумажка будет еще дешевле.... :D :D :D


Если инвесторы будут бакс размещать, то они будут скупать с рынка баксы.



Валютные ОВГЗ вроде тоже за гривню покупаются.


Есть такое, первичное размещение крупной суммы без конверта, укргазбанк раньше размещал для физиков без конвертации . Сейчас не знаю как .

И Охрименко говорил, что курс дорожает , если много размещать долларовых овгз
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:45

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
  lwa написав:Минфин снова предлагает 6-летние ОВГЗ
Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)

С понедельника грязная американская бумажка будет еще дешевле.... :D :D :D


Валютные ОВГЗ вроде тоже за гривню покупаются.


Есть такое, первичное размещение крупной суммы без конверта, укргазбанк раньше размещал для физиков без конвертации . Сейчас не знаю как .

И Охрименко говорил, что курс дорожает , если много размещать долларовых овгз


Просто валюту принимают без всяких конвертаций. Просто приносите )
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев, ЧР доллар
Продажа 26,25 +\- 2 коп.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:52

банкам разрешено менять курсы в течение дня. Ребята, как думаете: вот стал ты в очередь к окну, за эти минуты меняют курс - тебя должны обсчитать по курсу твоего занятия очереди, или будут считать по-новому ?
морда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:54

  морда написав:банкам разрешено менять курсы в течение дня. Ребята, как думаете: вот стал ты в очередь к окну, за эти минуты меняют курс - тебя должны обсчитать по курсу твоего занятия очереди, или будут считать по-новому ?

Лучше пусть обсчитывают по курсу, когда я сидя дома принимал решение об обмене ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:01

  lwa написав:Минфин снова предлагает 6-летние ОВГЗ
Министерство финансов 25 июня будет размещать гривневые и номинированные в долларах облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)

С понедельника грязная американская бумажка будет еще дешевле.... :D :D :D

У Минфина 26 погашение 7 млрд.грн....вот и крутится Минфин что-бы занять то что надо погасить.
А потом через неделю еще 7 млрд.грн надо погашать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:07

Нифина себе оказывается нерезы выкупили половину размещения ОВГЗ в евро. На 1,5 млрд.грн.

на сегодня новый рекорд.Портфель нерезов перевалил отметку в 50 млрд и составил 51,194 млрд.грн
Живите своим умом!
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