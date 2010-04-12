zzzzzz написав:
У Минфина 26 погашение 7 млрд.грн....вот и крутится Минфин что-бы занять то что надо погасить.
А потом через неделю еще 7 млрд.грн надо погашать.
значит 24 и 25 еще вниз, а 26 после обеда вверх
Это просто праздник какой то....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:55
значит 24 и 25 еще вниз, а 26 после обеда вверх
Это просто праздник какой то....
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Межбанк 26,17/26,185
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:33
Обменки Киева за сегодня уже дважды переписали курс вниз. Похоже, завтра с утра сходят еще ниже
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:39
судячи із статистики починаючи із 2015 року в Україні промисловий бум (відкрито більше 600 виробництв), в перспективі, можливо, з точки зору іноземних інвестицій станемо 2ю Турцією та буде значне прискорення росту ВВП ...
#noFOMO
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:41
Когда стартовали со ступенек "па5" и "па8" - тоже было предварительное укрепление. Типа "медвежья ловушка", или как это называется?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:45
краще дайте посилання на саму карту в мене було але я його загубив ! бiльшість підприємств при детальному розгляді виявляються резрвуаром з фекаліями з тубою - біогазова установка чи якось так тобто в більшості то надумані підприємства
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:49
Жаль заробитчане об этом не знают. И валят. Уже в Германию.
Польские работодатели начинают бить тревогу: если правительство срочно не изменит процедуры законного найма работников из-за рубежа, то Польша проиграет Чехии и Германии гонку за дешевой рабочей силой с Востока – сообщает интернет издание Rzeczpospolita.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:52
я сканува QR-код (в стрічці пошуку браузера є така можливість) та розглядував на смартфоні,
... скопіював лінк
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 21 чер, 2019 14:57, всього редагувалось 1 раз.
#noFOMO
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:54
Ну видимо человек искренне и безоговорочно поверил в очередную, после роста "убиенной", идею. Не зря ж подпись убрал.
Ну или антикабан
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:03
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 20.06.2019 21.06.2019
починає діяти з: 21.06.2019 24.06.2019
100 дол. США 2637.5876 2626.6416
После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.
Плавное укрепление гривны, чередующееся периодами стабильности продолжалось до 14-30. На исходе торгов стало ясно, что покупателей на всех не хватило. Тогда курс просел на 5 копеек за достаточно короткий период. Эта цена, похоже, оказалась привлекательной настолько, что покупатели сразу нашлись, и курс снова стабилизировался. До конца торгов время еще есть, но прыжки после 16 вряд ли стоит воспринимать всеьез.
Ревальвация год к году составила 4 копейки.
Думаю, уже можно подводить итоги отмены обязательной продажи части валютной выручки. По итогам первых двух сессий видно, что ожидания дефицита валюты не оправдались. Как и ожидалось, графики дневной динамики котировок стали ровнее, утренние ямы график больше не рисует. Это обусловлено тем, что процедуры поступления на рынок валюты и гривны стали одинаковыми. На рынок по утрам не давит обязаловка.
Ползучее, явно нежелательное, укрепление гривны может говорить о том, что сам НБУ еще не очень приспособился к новому режиму торгов. Еще предстоит найти правильные моменты для плановых и регулирующих интервенций, которые позволят действовать более эффективно.
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