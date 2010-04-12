Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:03

Офіційний курс гривні,

розрахований до долара США о 15-30,

дата розрахунку: 20.06.2019 21.06.2019

починає діяти з: 21.06.2019 24.06.2019

100 дол. США 2637.5876 2626.6416

После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.

Плавное укрепление гривны, чередующееся периодами стабильности продолжалось до 14-30. На исходе торгов стало ясно, что покупателей на всех не хватило. Тогда курс просел на 5 копеек за достаточно короткий период. Эта цена, похоже, оказалась привлекательной настолько, что покупатели сразу нашлись, и курс снова стабилизировался. До конца торгов время еще есть, но прыжки после 16 вряд ли стоит воспринимать всеьез.



Ревальвация год к году составила 4 копейки.



Думаю, уже можно подводить итоги отмены обязательной продажи части валютной выручки. По итогам первых двух сессий видно, что ожидания дефицита валюты не оправдались. Как и ожидалось, графики дневной динамики котировок стали ровнее, утренние ямы график больше не рисует. Это обусловлено тем, что процедуры поступления на рынок валюты и гривны стали одинаковыми. На рынок по утрам не давит обязаловка.

Ползучее, явно нежелательное, укрепление гривны может говорить о том, что сам НБУ еще не очень приспособился к новому режиму торгов. Еще предстоит найти правильные моменты для плановых и регулирующих интервенций, которые позволят действовать более эффективно.