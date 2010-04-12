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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1355135613571358

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 544
1. меньше 27
28%
151
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 544
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи.

Несмотря на "чудо" укрепления гривны ,немного подумал и перешел в доллар, до середины следующего месяца .(начало платежей )
Курс захода 26,33 .
В городе , на окнах . практически у всех 26,35.
Прием 26,27.

Всем Успехов и хороших выходных.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:10

  antey1969 написав:Обменки Киева за сегодня уже дважды переписали курс вниз. Похоже, завтра с утра сходят еще ниже


Завтра рабочий день??
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:22

  proftpd66 написав:
  antey1969 написав:Обменки Киева за сегодня уже дважды переписали курс вниз. Похоже, завтра с утра сходят еще ниже


Завтра рабочий день??

Нет, но уровни сегодняшнего закрытия МБ как бы предполагают
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:00

А доходы от таможни не растут (((
По оперативным данным доходы от таможни за 20 дней июня по сравнению с аналогичным сроком прошлого года +0,2% или 32 млн.грн.

Операция Бастион умерла, так же ничего не слышно от ново назначенного и.о. главы СБУ Баканова .

Согласно анонса операции Бастион было обещанно что доходы от таможни вырстут на 2 млрд грн в мес...угу, ждем-с
Живите своим умом!
zzzzzz
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