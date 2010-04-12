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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:09
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи.
Несмотря на "чудо" укрепления гривны ,немного подумал и перешел в доллар, до середины следующего месяца .(начало платежей )
Курс захода 26,33 .
В городе , на окнах . практически у всех 26,35.
Прием 26,27.
Всем Успехов и хороших выходных.
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холява
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:10
antey1969 написав:
Обменки Киева за сегодня уже дважды переписали курс вниз. Похоже, завтра
с утра сходят еще ниже
Завтра рабочий день??
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:22
proftpd66 написав: antey1969 написав:
Обменки Киева за сегодня уже дважды переписали курс вниз. Похоже, завтра
с утра сходят еще ниже
Завтра рабочий день??
Нет, но уровни сегодняшнего закрытия МБ как бы предполагают
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antey1969
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:00
А доходы от таможни не растут (((
По оперативным данным доходы от таможни за 20 дней июня по сравнению с аналогичным сроком прошлого года +0,2% или 32 млн.грн.
Операция Бастион умерла, так же ничего не слышно от ново назначенного и.о. главы СБУ Баканова .
Согласно анонса операции Бастион было обещанно что доходы от таможни вырстут на 2 млрд грн в мес...угу, ждем-с
Живите своим умом!
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zzzzzz
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