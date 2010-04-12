Несмотря на "чудо" укрепления гривны ,немного подумал и перешел в доллар, до середины следующего месяца .(начало платежей ) Курс захода 26,33 . В городе , на окнах . практически у всех 26,35. Прием 26,27.
П'ятниця на міжбанку пройшла досить активно з позитивним для гривні результатом. Нацвалюта при продажу змогла зміцнитися щодо долара відразу на 14 копійок — з 26,28 / 26,30 до 26,13 / 26,16 гривень. Обсяги операцій були середніми — відчувався кінець тижня, але й «млявого» ринку не спостерігалося — клієнти розраховувалися з бюджетом і поспішали з угодами.
Компаніям треба було закрити свої зобов'язання в гривні перед державою по податках і вони активно продавали валюту. Спекулянти працювали у режимі «в дві сторони» та особливого впливу на ринок сьогодні не зробили. Не особливо були активні й нерезиденти. Мабуть вони вирішили вже на наступному тижні почати поступово продавати валюту під майбутній аукціон з розміщення ОВДП, який відбудеться 25 червня.
Хід торгів: З самого початку сесії пропозиція перевищувала попит і долар, деякий час побувши в межах котирувань 26,28 / 26,30 — просів до 26,26 / 26,28 на 12:00 і до 26,23 / 26,25 ближче к обіду.
Продавці та покупці явно поспішали і особливо торгуватися не мали бажання. Після завершення активної фази сесії — вже на поодиноких угодах — долар ще просів до 26,17 / 26,185 гривень на 15:00 і до 26,13 / 26,16 на момент завершення сесії.
Украине не грозит дефолт и секвестр госбюджета – Минфин
"Декабрь прошлого года показал, что правительство способно проводить расходную политику без негативного влияния на валютный рынок и инфляцию. В начале 2019 года постоянный анализ ликвидности позволил оперативно реагировать на вызовы, связанные со стабильностью единого казначейского счета и текущей ликвидностью, в том числе заместить невыполнение поступлений от приватизации и частично внешние заимствования внутренними заимствованиями", - отметили в министерстве.
Полноценное внедрение среднесрочного бюджетного планирования позволит завершить процесс внедрения эффективного управления ликвидностью государства, так как увеличится горизонт планирования, повысится уровень прогнозируемости и предсказуемости государственной политики.
бла-бла-бла ....среднесрочное планирование, процесс внедрения эффективного управления ликвидностью ...........ппц... Пусть Маркарова не звездит, а расскажет о том как она в ноябре-декабре тормознула выплату НДС экспортерам , и весь импорт встал в январе...ага.....горизонт среднесрочного управления ликвидностью гггг