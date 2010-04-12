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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1356135713581359>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи.

Несмотря на "чудо" укрепления гривны ,немного подумал и перешел в доллар, до середины следующего месяца .(начало платежей )
Курс захода 26,33 .
В городе , на окнах . практически у всех 26,35.
Прием 26,27.

Всем Успехов и хороших выходных.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:10

  antey1969 написав:Обменки Киева за сегодня уже дважды переписали курс вниз. Похоже, завтра с утра сходят еще ниже


Завтра рабочий день??
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:22

  proftpd66 написав:
  antey1969 написав:Обменки Киева за сегодня уже дважды переписали курс вниз. Похоже, завтра с утра сходят еще ниже


Завтра рабочий день??

Нет, но уровни сегодняшнего закрытия МБ как бы предполагают
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:00

А доходы от таможни не растут (((
По оперативным данным доходы от таможни за 20 дней июня по сравнению с аналогичным сроком прошлого года +0,2% или 32 млн.грн.

Операция Бастион умерла, так же ничего не слышно от ново назначенного и.о. главы СБУ Баканова .

Согласно анонса операции Бастион было обещанно что доходы от таможни вырстут на 2 млрд грн в мес...угу, ждем-с
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:06

П'ятниця на міжбанку пройшла досить активно з позитивним для гривні результатом.
Нацвалюта при продажу змогла зміцнитися щодо долара відразу на 14 копійок — з 26,28 / 26,30 до 26,13 / 26,16 гривень. Обсяги операцій були середніми — відчувався кінець тижня, але й «млявого» ринку не спостерігалося — клієнти розраховувалися з бюджетом і поспішали з угодами.

Компаніям треба було закрити свої зобов'язання в гривні перед державою по податках і вони активно продавали валюту. Спекулянти працювали у режимі «в дві сторони» та особливого впливу на ринок сьогодні не зробили. Не особливо були активні й нерезиденти. Мабуть вони вирішили вже на наступному тижні почати поступово продавати валюту під майбутній аукціон з розміщення ОВДП, який відбудеться 25 червня.

Хід торгів:
З самого початку сесії пропозиція перевищувала попит і долар, деякий час побувши в межах котирувань 26,28 / 26,30 — просів до 26,26 / 26,28 на 12:00 і до 26,23 / 26,25 ближче к обіду.

Продавці та покупці явно поспішали і особливо торгуватися не мали бажання. Після завершення активної фази сесії — вже на поодиноких угодах — долар ще просів до 26,17 / 26,185 гривень на 15:00 і до 26,13 / 26,16 на момент завершення сесії.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:07

Фитч против Фитч )))

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings оценивают среднегодовой курс гривны в 2020 году на уровне 30,6 грн/$.

Об этом говорится в рейтинговых отчетах Fitch по МХП и "ДТЭК ВИЭ".

Согласно им, на текущий год среднегодовой курс заложен на уровне 28,86 грн/$.

В отчете по "ДТЭК ВИЭ" аналитики отталкивались от сценария, что среднегодовой курс в 2021-2023 годах составит 30,6 грн/$.

В то же время в отчет Fitch по МХП его авторы заложили несколько другие цифры на 2021 и 2022 годы – соответственно 32,27 грн/$ и 33,89 грн/$.

:mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:08

Всім бажаю хороших та теплих вихідних) Побільше часу проведіть з близькими та рідними :wink: Це так важливо!!! Набирайтеся та черпайте побільше сили для нового тижня.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:19

Чисто поржать )))))

Украине не грозит дефолт и секвестр госбюджета – Минфин
"Декабрь прошлого года показал, что правительство способно проводить расходную политику без негативного влияния на валютный рынок и инфляцию. В начале 2019 года постоянный анализ ликвидности позволил оперативно реагировать на вызовы, связанные со стабильностью единого казначейского счета и текущей ликвидностью, в том числе заместить невыполнение поступлений от приватизации и частично внешние заимствования внутренними заимствованиями", - отметили в министерстве.

Полноценное внедрение среднесрочного бюджетного планирования позволит завершить процесс внедрения эффективного управления ликвидностью государства, так как увеличится горизонт планирования, повысится уровень прогнозируемости и предсказуемости государственной политики.

https://finclub.net/news/ukraine-ne-gro ... -t43gLeXSQ

бла-бла-бла ....среднесрочное планирование, процесс внедрения эффективного управления ликвидностью ...........ппц...
Пусть Маркарова не звездит, а расскажет о том как она в ноябре-декабре тормознула выплату НДС экспортерам , и весь импорт встал в январе...ага.....горизонт среднесрочного управления ликвидностью гггг
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:23

  zzzzzz написав:А доходы от таможни не растут (((
По оперативным данным доходы от таможни за 20 дней июня по сравнению с аналогичным сроком прошлого года +0,2% или 32 млн.грн.

Операция Бастион умерла, так же ничего не слышно от ново назначенного и.о. главы СБУ Баканова .

Согласно анонса операции Бастион было обещанно что доходы от таможни вырстут на 2 млрд грн в мес...угу, ждем-с

Строгай уже черенки, хватит ждать! :D
komp
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