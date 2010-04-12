сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.
Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:29
сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.
Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:44
Покупка нерезами евровых облигаций на курс особо не влияет , а вот вчера нерезы еще на 200 млн.грн купили гривневых ОВГЗ.
За 4 рабочих дня понедельник-четверг нерезы купили гривневых ОВГЗ на 1,452 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:25
если все так зашибись прекрасно, почему мы берем кредиты за бугром?
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