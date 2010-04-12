сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.
Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:29
сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.
Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:44
Покупка нерезами евровых облигаций на курс особо не влияет , а вот вчера нерезы еще на 200 млн.грн купили гривневых ОВГЗ.
За 4 рабочих дня понедельник-четверг нерезы купили гривневых ОВГЗ на 1,452 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:25
если все так зашибись прекрасно, почему мы берем кредиты за бугром?
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:48
Ну это то о чем я вчера писал, правда в статье забыли про компенсацию ПДВ которой на следующей неделе нужно много выплатить.
Ну как обычно в статье маленькие неточности, погашение составит 6,715329 млрд ну и плюс купоны будут платить по другим выпускам
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:13
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... а у нас так можна?
- і чи візьметься за таке НАША Управлінска Компанія? - і скільки у % візьме собі НАША УК?
п. с.
.. і чи візьметься НАША УК за хостели? - якщо, скажімо, взяти "двуху", чи "трьоху" і наставити койкомісць?(... ну з 12-16 койкомісць)
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:27
Валютный рынок в контексте ДС
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:33
Долярчик
форумом помилились
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:35
greenozon
... не повірите, але на профільних гілках це труть!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:45
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