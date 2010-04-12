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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1357135813591360>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:29

  FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.

сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.

Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25 :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:44

Покупка нерезами евровых облигаций на курс особо не влияет , а вот вчера нерезы еще на 200 млн.грн купили гривневых ОВГЗ.

За 4 рабочих дня понедельник-четверг нерезы купили гривневых ОВГЗ на 1,452 млрд.грн.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:25

  TylerTruman_ написав:судячи із статистики :roll: починаючи із 2015 року в Україні промисловий бум (відкрито більше 600 виробництв), в перспективі, можливо, з точки зору іноземних інвестицій станемо 2ю Турцією та буде значне прискорення росту ВВП ...
Зображення

если все так зашибись прекрасно, почему мы берем кредиты за бугром?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:48

По данным банкиров, на следующей неделе ситуация на рынке валюты будет зависеть от Минфина, который готовит не только размещение 6-летних облигаций. Но еще будет погашать крупный выпуск своих бумаг - на 6,5 млрд. грн. Порядка 2 млрд. грн. из этой суммы должны получить иностранцы, от поведения которых будет зависеть ситуация на межбанке. От того, кинутся ли они скупать доллар под вывод на родину, или нет.

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ik-3883935

Ну это то о чем я вчера писал, правда в статье забыли про компенсацию ПДВ которой на следующей неделе нужно много выплатить.

Ну как обычно в статье маленькие неточности, погашение составит 6,715329 млрд ну и плюс купоны будут платить по другим выпускам
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:13

  dima_beleb написав:если все так зашибись прекрасно, почему мы берем кредиты за бугром?


Чтобы отложить во времени выплаты по взятым ранее кредитам.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС


... а у нас так можна?
- і чи візьметься за таке НАША Управлінска Компанія? - і скільки у % візьме собі НАША УК?

п. с.
.. і чи візьметься НАША УК за хостели? - якщо, скажімо, взяти "двуху", чи "трьоху" і наставити койкомісць?(... ну з 12-16 койкомісць) :?:
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:27

Валютный рынок в контексте ДС

  FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:33

Долярчик

форумом помилились
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:35

greenozon
... не повірите, але на профільних гілках це труть!!! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:45

  Долярчик написав:greenozon
... не повірите, але на профільних гілках це труть!!! :shock:



Можливо, це привiд замислитись?..
sergey_sryvkin
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