FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...
Я надіюсь ви не на всьо гривню закупились, а залишили частину . Я ловлею ножів не займаюсь, гіркий досвід навчив. І не чекаю 25.00грн за бакс, я казав "зона 25", маємо проколоти 25.90 і на проторговці я заходжу частиною. Вже писав що минулорічні хаї не обновили, тому я очікую нові низи і мені по барабану погашення ОВДП і наливання ПДВ, це короткочасні фактори і тренд вони не ламають.
FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...
Я надіюсь ви не на всьо гривню закупились, а залишили частину . Я ловлею ножів не займаюсь, гіркий досвід навчив. І не чекаю 25.00грн за бакс, я казав "зона 25", маємо проколоти 25.90 і на проторговці я заходжу частиною. Вже писав що минулорічні хаї не обновили, тому я очікую нові низи і мені по барабану погашення ОВДП і наливання ПДВ, це короткочасні фактори і тренд вони не ламають.
Якщо після 26-го червня потяг не поїде на 27, то є велика моливість, що він поїде в їнший бік,може й 26 проїхати.
hxbbgaf написав:Куда вы заходите? Рукалицо. Доллар доживает последние месяцы.
загнивающий запад и крах американской демократии? Нет, спасибо, этим мы уже сыты
См. торгоовый и бюджетный дефицит и гос. долг. Еще не сыты. Сыты будете, когда доллар обесценят в разы за считанные дни. К гривне - вряд ли, а к товарам как то золото или серебро - запросто. ИУ нас уже инфляция в разы, помидоры по 40 гривен среди лета, год назад я брал по 10. Картошка по 20! Год назад была по 6.
TylerTruman_ написав:судячи із статистики починаючи із 2015 року в Україні промисловий бум (відкрито більше 600 виробництв), в перспективі, можливо, з точки зору іноземних інвестицій станемо 2ю Турцією та буде значне прискорення росту ВВП ...
если все так зашибись прекрасно, почему мы берем кредиты за бугром?
згоден із коментарем вище, фактично для обслуговування зовнішнього боргу, тобто де-факто перекредитування, ... +за цей період зменшився державний борг відносно ВВП із 80% до 60% ... можна записуватися в свідки покращень ... і якщо вас так турбують кредити, то велика частина цих нових виробництв збудована із залученням кредитів
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 21 чер, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.