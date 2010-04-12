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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1358135913601361>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:47

Куда вы заходите? Рукалицо. Доллар доживает последние месяцы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:01

  asti написав:
  FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...

Я надіюсь ви не на всьо гривню закупились, а залишили частину :wink: .
Я ловлею ножів не займаюсь, гіркий досвід навчив. І не чекаю 25.00грн за бакс, я казав "зона 25", маємо проколоти 25.90 і на проторговці я заходжу частиною. Вже писав що минулорічні хаї не обновили, тому я очікую нові низи і мені по барабану погашення ОВДП і наливання ПДВ, це короткочасні фактори і тренд вони не ламають.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:07

  hxbbgaf написав:Доллар доживает последние месяцы.

Чувствую, он еще и Вас переживет
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:12

  zzzzzz написав:
  FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.

сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.

Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25 :mrgreen: :mrgreen:


Заметьте, дней рабочих осталось не пять, а четыре - 28 выходной!
Это ещё более спрессовывает задачи с НДС до конца месяца/квартала/полугодия
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:13

  FairyPrince написав:
  asti написав:
  FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
Если 25 случится - тогда вы действительно Сказочный Принц, не то что я - сказочный долбо...б - скупился по '37-'33 на этой неделе. Посмотрим...

Я надіюсь ви не на всьо гривню закупились, а залишили частину :wink: .
Я ловлею ножів не займаюсь, гіркий досвід навчив. І не чекаю 25.00грн за бакс, я казав "зона 25", маємо проколоти 25.90 і на проторговці я заходжу частиною. Вже писав що минулорічні хаї не обновили, тому я очікую нові низи і мені по барабану погашення ОВДП і наливання ПДВ, це короткочасні фактори і тренд вони не ламають.


Якщо після 26-го червня потяг не поїде на 27, то є велика моливість, що він поїде в їнший бік,може й 26 проїхати.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:21

  hxbbgaf написав:Куда вы заходите? Рукалицо. Доллар доживает последние месяцы.

загнивающий запад и крах американской демократии? Нет, спасибо, этим мы уже сыты
:arrow:
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:30

  Любопытный написав:
  hxbbgaf написав:Куда вы заходите? Рукалицо. Доллар доживает последние месяцы.

загнивающий запад и крах американской демократии? Нет, спасибо, этим мы уже сыты
:arrow:

См. торгоовый и бюджетный дефицит и гос. долг. Еще не сыты. Сыты будете, когда доллар обесценят в разы за считанные дни. К гривне - вряд ли, а к товарам как то золото или серебро - запросто.
ИУ нас уже инфляция в разы, помидоры по 40 гривен среди лета, год назад я брал по 10. Картошка по 20! Год назад была по 6.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:32

  dima_beleb написав:
  TylerTruman_ написав:судячи із статистики :roll: починаючи із 2015 року в Україні промисловий бум (відкрито більше 600 виробництв), в перспективі, можливо, з точки зору іноземних інвестицій станемо 2ю Турцією та буде значне прискорення росту ВВП ...
Зображення

если все так зашибись прекрасно, почему мы берем кредиты за бугром?

згоден із коментарем вище, фактично для обслуговування зовнішнього боргу, тобто де-факто перекредитування, ... +за цей період зменшився державний борг відносно ВВП із 80% до 60% ... можна записуватися в свідки покращень :mrgreen:
... і якщо вас так турбують кредити, то велика частина цих нових виробництв збудована із залученням кредитів :idea:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 21 чер, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:34

  sergey_sryvkin написав:
  Долярчик написав:greenozon
... не повірите, але на профільних гілках це труть!!! :shock:



Можливо, це привiд замислитись?..

... так от, я замислився :roll: :mrgreen:
- ХТО/ЯКА компанія буде цим всім займатись, щоб це для інвестора було ПАСИВНИМ прибутком?
- чи є такі компанії/організації в Україні? - і скільки % вони хочуть за свою роботу?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- ХТО/ЯКА компанія буде цим всім займатись, щоб це для інвестора було ПАСИВНИМ прибутком?
- чи є такі компанії/організації в Україні? - і скільки % вони хочуть за свою роботу?
Да есть такие компании, весьма выгодно с ними иметь дело. 20% возьмут, а то и больше.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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