SAndriy1 написав:zzzzzz написав:
сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.
Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25
Заметьте, дней рабочих осталось не пять, а четыре - 28 выходной!
Это ещё более спрессовывает задачи с НДС до конца месяца/квартала/полугодия
Спасибо за дополнение, это делает еще более экстремальным выплаты компенсации.
Впрочем можно пойти проверенным путем, задержать выплату и создать видимость счастья и радости.
А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.