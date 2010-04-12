FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.
сегодня ПДВ налили 280 млн компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд. Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.
Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25
Заметьте, дней рабочих осталось не пять, а четыре - 28 выходной! Это ещё более спрессовывает задачи с НДС до конца месяца/квартала/полугодия
Спасибо за дополнение, это делает еще более экстремальным выплаты компенсации.
Впрочем можно пойти проверенным путем, задержать выплату и создать видимость счастья и радости.
А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
zzzzzz написав:Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
Тут могут быть и просто естественные экономические причины. По отзывам знакомых и крупных, и мелких импортеров сейчас больше проблемы не с таможней, а с деньгами на закупку импорта.
Поступления в бюджет от таможни в цифрах г/г ( гривны )
Январь -2,6 млрд ( -10,4% ) Февраль +1 млрд ( +4% ) Март +2,3 млрд ( +9% ) Апрель +1,1 млрд ( +4,7% ) Май +0,9 млрд ( +3,3%) Итого январь-май +2,7 млрд ( +2,2% ) ----------- За 20 дней июня +0,032 млрд ( +0,2%)