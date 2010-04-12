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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1358135913601361

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 00:58

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:
  FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.

сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.

Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25 :mrgreen: :mrgreen:


Заметьте, дней рабочих осталось не пять, а четыре - 28 выходной!
Это ещё более спрессовывает задачи с НДС до конца месяца/квартала/полугодия


Спасибо за дополнение, это делает еще более экстремальным выплаты компенсации.

Впрочем можно пойти проверенным путем, задержать выплату и создать видимость счастья и радости.

А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.


Тут могут быть и просто естественные экономические причины.
По отзывам знакомых и крупных, и мелких импортеров сейчас больше проблемы не с таможней, а с деньгами на закупку импорта.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:33

Таможня почти месяц стоит
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:33

  hxbbgaf написав:Куда вы заходите? Рукалицо. Доллар доживает последние месяцы.

НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизацией :D
https://news.finance.ua/ru/news/-/451393/nbu-gotovit-paket-mer-dlya-borby-s-dollarizatsiej
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:35

Поступления в бюджет от таможни в цифрах г/г ( гривны )

Январь -2,6 млрд ( -10,4% )
Февраль +1 млрд ( +4% )
Март +2,3 млрд ( +9% )
Апрель +1,1 млрд ( +4,7% )
Май +0,9 млрд ( +3,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( +2,2% )
-----------
За 20 дней июня +0,032 млрд ( +0,2%)
Живите своим умом!
zzzzzz
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