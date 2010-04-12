Додано: Суб 22 чер, 2019 09:31

orest написав: активного входу НОВИХ "нерезидентів" у довгі ОВДП... активного входу НОВИХ "нерезидентів" у довгі ОВДП...

Хвиля монетарного стимулювання наповнила банківську систему дешевими грошима, що знову підвищило попит на українські єврооблігаціїНа фондових ринках продовжується ралі. Ринки акцій і облігацій сьогодні близькі до своїх історичних максимумів. Трейдери відчайдушно хочуть встигнути купити цінні папери сьогодні, адже завтра вони будуть дорожче. Ціни не зменшують темпів зростання.Такий позитив було викликано монетарною політикою найбільших світових центральних банківПо-перше, у вівторок Маріо Драгі, голова Європейського Центрального банку, заявив, що ЄЦБ готовий до нового витка монетарного стимулювання економіки. Це означає як зниження облікової ставки, так і новий виток програми кількісного пом’якшення, при якій Центробанк вливає в банківську систему нові гроші. Ці кроки націлено на підтримку зростання економіки. Приплив грошей в систему здешевлює кредитування і є паливом для зростання ділової активності.По-друге, в середу Федеральний Резерв, після закінчення дводенного засідання, заявив, що найближчим часом також ймовірно піде на зниження облікової ставки. Зниження ставки, найімовірніше, очікується в кінці липня. Це саме те, що і хотів почути фінансовий ринок.По-третє, Центральний Банк Китаю за попередній місяць збільшив свій баланс приблизно на 3% або 150 млрд доларів, тим самим фактично почавши свою програму кількісного пом’якшення.Хвиля монетарного стимулювання наповнила банківську систему дешевими грошима, що в черговий раз підвищило попит на більшість фінансових активів, в тому числі, і на українські євробонди. Ралі триває. Все це нагадує бурхливу вечірку, після якої рано чи пізно приходить похмілля. Але це буде потім, а зараз треба встигнути купити, поки не стало дорожче.Ціни на українські євробонди росли ще динамічніше ніж решта ринку. Мінфін провів успішний випуск євробондів, залучив 1 млрд євро під 6.75% річних. Це довело здатність Мінфіну робити нові випуски, що допоможе пройти період пікових погашень зовнішніх боргів у наступні 2 роки. Хоча без МВФ все ж не обійтися.Рівень зовнішнього боргу України до ВВП знизився з 80% до 60%, зростання економіки триває. Пікові виплати за зовнішніми боргами — це головне, що бентежило інвесторів у ситуації з Україною. Тепер і цей ризик знижується, що дало поштовх додаткового попиту на українські облігації. В результаті, ціна на облігацію з погашенням у 32-му році зросла на 5% за попередній тиждень і досягла чергового максимуму. Тепер, коли всі хороші новини вже включено в ціну, рівень ейфорії повинен знизитися, а зростання цін сповільнитися. Подивимося, як поведеться Мінфін. Можливо, організовує ще один випуск облігацій, поки ця вечірка не закінчилася.