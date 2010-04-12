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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1358135913601361>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- ХТО/ЯКА компанія буде цим всім займатись, щоб це для інвестора було ПАСИВНИМ прибутком?
- чи є такі компанії/організації в Україні? - і скільки % вони хочуть за свою роботу?
Да есть такие компании, весьма выгодно с ними иметь дело. 20% возьмут, а то и больше.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 00:58

  SAndriy1 написав:
  zzzzzz написав:
  FairyPrince написав:В понеділок буде геп вниз. Мої очікування цього року таритись в зоні 25 не такі вже і наївні) Погашенням ОВДП можете не страшити, це єрунда.

сегодня ПДВ налили 280 млн
компенсация ПДВ 1-21 июня всего 2,9 млрд.
Осталось 5 рабочих дней 24-28 июня в течении которых будет выплачено компенсацию ПДВ около 10-11 млрд.грн.

Вот нальют 3 млрд в понедельник, и будет вам геп на 25 :mrgreen: :mrgreen:


Заметьте, дней рабочих осталось не пять, а четыре - 28 выходной!
Это ещё более спрессовывает задачи с НДС до конца месяца/квартала/полугодия


Спасибо за дополнение, это делает еще более экстремальным выплаты компенсации.

Впрочем можно пойти проверенным путем, задержать выплату и создать видимость счастья и радости.

А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.


Тут могут быть и просто естественные экономические причины.
По отзывам знакомых и крупных, и мелких импортеров сейчас больше проблемы не с таможней, а с деньгами на закупку импорта.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:33

Таможня почти месяц стоит
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:33

  hxbbgaf написав:Куда вы заходите? Рукалицо. Доллар доживает последние месяцы.

НБУ готовит пакет мер для борьбы с долларизацией :D
https://news.finance.ua/ru/news/-/451393/nbu-gotovit-paket-mer-dlya-borby-s-dollarizatsiej
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:35

Поступления в бюджет от таможни в цифрах г/г ( гривны )

Январь -2,6 млрд ( -10,4% )
Февраль +1 млрд ( +4% )
Март +2,3 млрд ( +9% )
Апрель +1,1 млрд ( +4,7% )
Май +0,9 млрд ( +3,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( +2,2% )
-----------
За 20 дней июня +0,032 млрд ( +0,2%)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Спасибо за дополнение, это делает еще более экстремальным выплаты компенсации.

Впрочем можно пойти проверенным путем, задержать выплату и создать видимость счастья и радости.

А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.

По компенсації ПДВ ще позавчора була інформація, що основну частину притримають https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ds-3883891 і тут про це вчора писали. Чи Ви не читаєте нікого? Якщо справді так зроблять, то 25-26 червня, швидше всього, пірнемо під 26. А на початку липня або валюта від аграріїв допоможе, або репатріантів запакують по 26,7(8).
Щодо митниці: 1 народ активно виїжджає на заробітки і зменшується споживання імпорту; 2 основну масу надходжень в цей час становлять платежі по імпорту енергоносіїв але газ суттєво впав в ціні, вугілля іде без ротердаму, отже і митні платежі зменшилися і ріст обємів газу це ледь компенсує; 3 індикативні ціни митники і так використовують в повний ріст (і те що ти знайшов десь щось дешевше, надіючись знизити собі собівартість, митники тривалий час нівелюють своїм мальованим прайсом), і зараз їм вже й додати нема як, як би нові прикоритні не вимагали.
По ОВДП, маю підозру, що все успішно буде перепозичатися до виборів точно. В мене виникла підозра до тих 5+ річних паперів: якийсь цікавий термін, погашення якраз під майбутні перевибори (мабуть, такі собі фінгарантії). Ми вже мали таким чином позики під гарантії США (віддавали поміж президентські вибори). Підозрюю, тут також віддадуть, якщо 5 років і вибори без ексцесів пройдуть. А щоб все було по серйозному, мають їхрозмістити десь хоч на мільярдів 25, а це ще зо два місяці активного входу НОВИХ "нерезидентів" у довгі ОВДП...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
при стабильном курсе гривневые цены продолжают рост, как следствие внутренний спрос (в т.ч. на импорт) падает. Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое, сомневаюсь что с тарифами как у gsm операторов он кому-то будет нужен (будучи существенно дешевле был не очень востребован). Вангую скоро он уйдёт в небытие и ещё на одного потребителя импортного сетевого оборудования станет меньше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 чер, 2019 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:активного входу НОВИХ "нерезидентів" у довгі ОВДП...

Ралі триває. Ціни на українські євробонди ростуть навіть динамічніше решти ринку
Хвиля монетарного стимулювання наповнила банківську систему дешевими грошима, що знову підвищило попит на українські єврооблігації
На фондових ринках продовжується ралі. Ринки акцій і облігацій сьогодні близькі до своїх історичних максимумів. Трейдери відчайдушно хочуть встигнути купити цінні папери сьогодні, адже завтра вони будуть дорожче. Ціни не зменшують темпів зростання.
Такий позитив було викликано монетарною політикою найбільших світових центральних банків
По-перше, у вівторок Маріо Драгі, голова Європейського Центрального банку, заявив, що ЄЦБ готовий до нового витка монетарного стимулювання економіки. Це означає як зниження облікової ставки, так і новий виток програми кількісного пом’якшення, при якій Центробанк вливає в банківську систему нові гроші. Ці кроки націлено на підтримку зростання економіки. Приплив грошей в систему здешевлює кредитування і є паливом для зростання ділової активності.
По-друге, в середу Федеральний Резерв, після закінчення дводенного засідання, заявив, що найближчим часом також ймовірно піде на зниження облікової ставки. Зниження ставки, найімовірніше, очікується в кінці липня. Це саме те, що і хотів почути фінансовий ринок.
По-третє, Центральний Банк Китаю за попередній місяць збільшив свій баланс приблизно на 3% або 150 млрд доларів, тим самим фактично почавши свою програму кількісного пом’якшення.
Хвиля монетарного стимулювання наповнила банківську систему дешевими грошима, що в черговий раз підвищило попит на більшість фінансових активів, в тому числі, і на українські євробонди. Ралі триває. Все це нагадує бурхливу вечірку, після якої рано чи пізно приходить похмілля. Але це буде потім, а зараз треба встигнути купити, поки не стало дорожче.
Ціни на українські євробонди росли ще динамічніше ніж решта ринку. Мінфін провів успішний випуск євробондів, залучив 1 млрд євро під 6.75% річних. Це довело здатність Мінфіну робити нові випуски, що допоможе пройти період пікових погашень зовнішніх боргів у наступні 2 роки. Хоча без МВФ все ж не обійтися.
Рівень зовнішнього боргу України до ВВП знизився з 80% до 60%, зростання економіки триває. Пікові виплати за зовнішніми боргами — це головне, що бентежило інвесторів у ситуації з Україною. Тепер і цей ризик знижується, що дало поштовх додаткового попиту на українські облігації. В результаті, ціна на облігацію з погашенням у 32-му році зросла на 5% за попередній тиждень і досягла чергового максимуму. Тепер, коли всі хороші новини вже включено в ціну, рівень ейфорії повинен знизитися, а зростання цін сповільнитися. Подивимося, як поведеться Мінфін. Можливо, організовує ще один випуск облігацій, поки ця вечірка не закінчилася.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:35

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
при стабильном курсе гривневые цены продолжают рост, как следствие внутренний спрос (в т.ч. на импорт) падает. Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое, сомневаюсь что с тарифами как у gsm операторов он кому-то будет нужен (будучи существенно дешевле был не очень востребован). Вангую скоро он уйдёт в небытие и ещё на одного потребителя импортного сетевого оборудования станет меньше.

это да.
я недавно заметил, что за городской телефон плачу 80 грн, а за сотовый - только 55 грн. :)
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