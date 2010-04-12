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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1358135913601361

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое,

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:41

  orest написав:По компенсації ПДВ ще позавчора була інформація, що основну частину притримають https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ds-3883891 і тут про це вчора писали. Чи Ви не читаєте нікого? Якщо справді так зроблять, то 25-26 червня, швидше всього, пірнемо під 26. А на початку липня або валюта від аграріїв допоможе, або репатріантів запакують по 26,7(8).


Всех читать я физически не в состоянии. Насчет задержек ПДВ я давно наблюдаю за этим, всегда основная масса выплат идет в последнюю неделю, а слухи на то и слухи что они или сбудутся или не сбудутся.
Щодо митниці: 1 народ активно виїжджає на заробітки і зменшується споживання імпорту; 2 основну масу надходжень в цей час становлять платежі по імпорту енергоносіїв але газ суттєво впав в ціні, вугілля іде без ротердаму, отже і митні платежі зменшилися і ріст обємів газу це ледь компенсує; 3 індикативні ціни митники і так використовують в повний ріст (і те що ти знайшов десь щось дешевше, надіючись знизити собі собівартість, митники тривалий час нівелюють своїм мальованим прайсом), і зараз їм вже й додати нема як, як би нові прикоритні не вимагали.
По ОВДП, маю підозру, що все успішно буде перепозичатися до виборів точно. В мене виникла підозра до тих 5+ річних паперів: якийсь цікавий термін, погашення якраз під майбутні перевибори (мабуть, такі собі фінгарантії). Ми вже мали таким чином позики під гарантії США (віддавали поміж президентські вибори). Підозрюю, тут також віддадуть, якщо 5 років і вибори без ексцесів пройдуть. А щоб все було по серйозному, мають їхрозмістити десь хоч на мільярдів 25, а це ще зо два місяці активного входу НОВИХ "нерезидентів" у довгі ОВДП...


Насчет уменьшения импорта есть данные НБУ и Держстата, никакого уменьшения нет, есть рост 5-9% г/г , данные НБУ и Держстата разнятся, но у всех есть рост импорта.
Падение доходов бюджета от таможни было в январе , тогда тупо импорт тормознули что-бы удержать курс , и ПДВ тоже тормозили только в декабре.

ПДВ полностью не тормознут. По состоянию на вчера было выплачено 2,9 млрд. Среднемесячный около 12-13 , могут часть тормознуть, но полностью не остановят.
Даже если остановят на 5 то все равно 5-6 млрд выплатят на предстоящей рабочей недели которая состоит из 4-х дней. Конечно могут в пон-среду платить по немного а потом все налить в последний рабочий день месяца, как раз после расчетов по аукционам ОВГЗ которые пройдут в среду. Но это все допущения.

накануне выборов прессовать экспортеров с компенсацией ПДВ очень опасно, представляете если например Арселор Митал опубликует прес-релиз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:42

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
при стабильном курсе гривневые цены продолжают рост, как следствие внутренний спрос (в т.ч. на импорт) падает. Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое, сомневаюсь что с тарифами как у gsm операторов он кому-то будет нужен (будучи существенно дешевле был не очень востребован). Вангую скоро он уйдёт в небытие и ещё на одного потребителя импортного сетевого оборудования станет меньше.

это да.
я недавно заметил, что за городской телефон плачу 80 грн, а за сотовый - только 55 грн. :)

Учитывая ежегодное падение голосового траффика моб.операторы вот-вот начнут отбирать хлеб у проводных интернет-провайдеров.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:04

зачем вообще удерживать возмещение НДСов, если все равно всем известно что деньги есть (от ОВГЗ). Такое искусственное манипулирование курсом с рукотворными размахами курса на 1+ гривну - это называется "профессионализм монетарных властей" ? :lol: .
От таких действий, доверия гривне еще меньше: - если у нас такая крепкая нацвалюта, так не занимайтесь крайностями, наподобие остановки импорта, возмещения НДС в последние дни месяца.
Гос.спекулянты-вредители, блин... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 22 чер, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:05

  vitaliian написав:
Учитывая ежегодное падение голосового траффика моб.операторы вот-вот начнут отбирать хлеб у проводных интернет-провайдеров.

не начнут.
а если начнут, то проводные провайдеры поднимут стандартную скорость со 100 Мб/с ,до 1000 Мб/с за те же деньги.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dima_beleb написав:поднимут стандартную скорость со 100 Мб/с ,до 1000 Мб/с за те же деньги.


не поднімут
треба інші кабелі для гігабітних швидкостей
або оптику
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:30

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:
Учитывая ежегодное падение голосового траффика моб.операторы вот-вот начнут отбирать хлеб у проводных интернет-провайдеров.

не начнут.
а если начнут, то проводные провайдеры поднимут стандартную скорость со 100 Мб/с ,до 1000 Мб/с за те же деньги.

Операторы сейчас гребут десятки мимллиардов. У нас каждый второй абонент - пенсионеро, который звонит раз в месяц, раньше он и платил за раз в месяц, сейчас ввели абонплату и люди платят ни за что. Антимонопольный комитет бездействует.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:33

  hxbbgaf написав:
  dima_beleb написав:
  Alex2006 написав:Так же говорили и про 27- зимой))) Будет и 26.30 и 25.ХХ и гораздо ниже при нормальном правительстве после выборов, не переживайте :)

дело не в правительстве. а экономике.

Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.

Так что там с сезонным минимумом? Кто, как обычно, оказался прав? :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:35

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:
Учитывая ежегодное падение голосового траффика моб.операторы вот-вот начнут отбирать хлеб у проводных интернет-провайдеров.

не начнут.
а если начнут, то проводные провайдеры поднимут стандартную скорость со 100 Мб/с ,до 1000 Мб/с за те же деньги.

видео можно смотреть без задержек начиная с 5-8Мб/с. Напоминает гонку мегапикселей или терабайт на жёстких дисках. Вам лично зачем 1000 Мб/с?
vitaliian
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