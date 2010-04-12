Додано: Суб 22 чер, 2019 09:41

orest написав: По компенсації ПДВ ще позавчора була інформація, що основну частину притримають https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ds-3883891 і тут про це вчора писали. Чи Ви не читаєте нікого? Якщо справді так зроблять, то 25-26 червня, швидше всього, пірнемо під 26. А на початку липня або валюта від аграріїв допоможе, або репатріантів запакують по 26,7(8). По компенсації ПДВ ще позавчора була інформація, що основну частину притримаютьі тут про це вчора писали. Чи Ви не читаєте нікого? Якщо справді так зроблять, то 25-26 червня, швидше всього, пірнемо під 26. А на початку липня або валюта від аграріїв допоможе, або репатріантів запакують по 26,7(8).

Щодо митниці: 1 народ активно виїжджає на заробітки і зменшується споживання імпорту; 2 основну масу надходжень в цей час становлять платежі по імпорту енергоносіїв але газ суттєво впав в ціні, вугілля іде без ротердаму, отже і митні платежі зменшилися і ріст обємів газу це ледь компенсує; 3 індикативні ціни митники і так використовують в повний ріст (і те що ти знайшов десь щось дешевше, надіючись знизити собі собівартість, митники тривалий час нівелюють своїм мальованим прайсом), і зараз їм вже й додати нема як, як би нові прикоритні не вимагали.

По ОВДП, маю підозру, що все успішно буде перепозичатися до виборів точно. В мене виникла підозра до тих 5+ річних паперів: якийсь цікавий термін, погашення якраз під майбутні перевибори (мабуть, такі собі фінгарантії). Ми вже мали таким чином позики під гарантії США (віддавали поміж президентські вибори). Підозрюю, тут також віддадуть, якщо 5 років і вибори без ексцесів пройдуть. А щоб все було по серйозному, мають їхрозмістити десь хоч на мільярдів 25, а це ще зо два місяці активного входу НОВИХ "нерезидентів" у довгі ОВДП...

Всех читать я физически не в состоянии. Насчет задержек ПДВ я давно наблюдаю за этим, всегда основная масса выплат идет в последнюю неделю, а слухи на то и слухи что они или сбудутся или не сбудутся.Насчет уменьшения импорта есть данные НБУ и Держстата, никакого уменьшения нет, есть рост 5-9% г/г , данные НБУ и Держстата разнятся, но у всех есть рост импорта.Падение доходов бюджета от таможни было в январе , тогда тупо импорт тормознули что-бы удержать курс , и ПДВ тоже тормозили только в декабре.ПДВ полностью не тормознут. По состоянию на вчера было выплачено 2,9 млрд. Среднемесячный около 12-13 , могут часть тормознуть, но полностью не остановят.Даже если остановят на 5 то все равно 5-6 млрд выплатят на предстоящей рабочей недели которая состоит из 4-х дней. Конечно могут в пон-среду платить по немного а потом все налить в последний рабочий день месяца, как раз после расчетов по аукционам ОВГЗ которые пройдут в среду. Но это все допущения.накануне выборов прессовать экспортеров с компенсацией ПДВ очень опасно, представляете если например Арселор Митал опубликует прес-релиз.