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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:41
Всех читать я физически не в состоянии. Насчет задержек ПДВ я давно наблюдаю за этим, всегда основная масса выплат идет в последнюю неделю, а слухи на то и слухи что они или сбудутся или не сбудутся.
Насчет уменьшения импорта есть данные НБУ и Держстата, никакого уменьшения нет, есть рост 5-9% г/г , данные НБУ и Держстата разнятся, но у всех есть рост импорта.
Падение доходов бюджета от таможни было в январе , тогда тупо импорт тормознули что-бы удержать курс , и ПДВ тоже тормозили только в декабре.
ПДВ полностью не тормознут. По состоянию на вчера было выплачено 2,9 млрд. Среднемесячный около 12-13 , могут часть тормознуть, но полностью не остановят.
Даже если остановят на 5 то все равно 5-6 млрд выплатят на предстоящей рабочей недели которая состоит из 4-х дней. Конечно могут в пон-среду платить по немного а потом все налить в последний рабочий день месяца, как раз после расчетов по аукционам ОВГЗ которые пройдут в среду. Но это все допущения.
накануне выборов прессовать экспортеров с компенсацией ПДВ очень опасно, представляете если например Арселор Митал опубликует прес-релиз.
Живите своим умом!
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:42
Учитывая ежегодное падение голосового траффика моб.операторы вот-вот начнут отбирать хлеб у проводных интернет-провайдеров.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:04
зачем вообще удерживать возмещение НДСов, если все равно всем известно что деньги есть (от ОВГЗ). Такое искусственное манипулирование курсом с рукотворными размахами курса на 1+ гривну - это называется "профессионализм монетарных властей" ? .
От таких действий, доверия гривне еще меньше: - если у нас такая крепкая нацвалюта, так не занимайтесь крайностями, наподобие остановки импорта, возмещения НДС в последние дни месяца.
Гос.спекулянты-вредители, блин...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 22 чер, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:05
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не поднімут
треба інші кабелі для гігабітних швидкостей
або оптику
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:30
Операторы сейчас гребут десятки мимллиардов. У нас каждый второй абонент - пенсионеро, который звонит раз в месяц, раньше он и платил за раз в месяц, сейчас ввели абонплату и люди платят ни за что. Антимонопольный комитет бездействует.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:33
Так что там с сезонным минимумом? Кто, как обычно, оказался прав?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Суб 22 чер, 2019 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С июля по декабрь 2018 года не состоялись 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа общим объемом 880 млн куб. м газа и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн без НДС. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
Тендеры не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил своих предложений. Вероятная причина - дефицит средств "Укртрансгаза" и, как следствие, несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд (ПТН), долг по которым уже составляет 4,1 млрд грн.
Сейчас запас газа в подземных хранилищах Оператора ГТС на ПТН составляет 152 млн куб. м., а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м. Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить Укртрансгазу 190 млн куб. м газа по заключенным контрактам только при условии уплаты компанией долга за предыдущие периоды. При этом потребность в газе на ПТН для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы Оператора ГТС в июне-августе составляет около 720 млн куб. м.
Укртрансгаз предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Додано: Суб 22 чер, 2019 11:32
Если Долярчик уверовал, что уже дно (как и многие другие), то пойдем значительно вниз
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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