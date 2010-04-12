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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1359136013611362

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:зачем вообще удерживать возмещение НДСов

Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:29

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:зачем вообще удерживать возмещение НДСов

Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?


Я бы даже пошел еще дальше: отменить этот НДС. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:46

  Alex2007 написав:
  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:зачем вообще удерживать возмещение НДСов
Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?
Я бы даже пошел еще дальше: отменить этот НДС. :D
А я б ПДВ залишив....,але при цьому зобовязав би податкову виписувати податкову накладну яка б давала право відшкодувати ПДВ на суми заробітної плати і податків з заробітної плати...
Таким чином імпортні товари (створені за кордоном) оподатковувались би ПДВ митницею...,а такі самі товари створені у нас були б дешевші на величину ПДВ відшкодованого на суми виплченої зарплати і ПДФО і ЄСВ
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев, область, Ирпень.
Обменка (не самая дешевая) светит 26.25 на продажу.
Думаю возьму сотку на посмотреть наличие.
Тетя вытащила пачку - соток 30 и выдала без вопросов.
Думается 26,00 таки можем увидеть...
Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:48

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:зачем вообще удерживать возмещение НДСов

Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?

учитывая что часть экспорта существует только на бумаге ради получения возмещения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:12

  Alex2007 написав:
  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:зачем вообще удерживать возмещение НДСов

Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?


Я бы даже пошел еще дальше: отменить этот НДС. :D

Главный вопрос чем компенсировать?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:26

... і будь тут мудрим ©

  Proofy написав:
  Долярчик написав:- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgreen:
Если Долярчик уверовал, что уже дно (как и многие другие), то пойдем значительно вниз :)

.... просто..... якщо НЕ купити і ще притримати до липня, то ОБОВ'ЯЗКОВО по закону підлості можна буде взяти пА 27+ :mrgreen:
... а так вже 3,75% брудними капає на ті куплені дУляри до зими :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:52

  Долярчик написав:
  Proofy написав:
  Долярчик написав:- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgreen:
Если Долярчик уверовал, что уже дно (как и многие другие), то пойдем значительно вниз :)

.... просто..... якщо НЕ купити і ще притримати до липня, то ОБОВ'ЯЗКОВО по закону підлості можна буде взяти пА 27+ :mrgreen:
... а так вже 3,75% брудними капає на ті куплені дУляри до зими :roll:

не стоит равняться по прошлому году. А в гривне брудными 15% :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:54

  g_al1 написав:Думается 26,00 таки можем увидеть...
Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."

Да это загонялы. Сомик быстро переобувается, то 27 - это хорошая цена, то ...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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