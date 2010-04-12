Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:29
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:46
А я б ПДВ залишив....,але при цьому зобовязав би податкову виписувати податкову накладну яка б давала право відшкодувати ПДВ на суми заробітної плати і податків з заробітної плати...
Таким чином імпортні товари (створені за кордоном) оподатковувались би ПДВ митницею...,а такі самі товари створені у нас були б дешевші на величину ПДВ відшкодованого на суми виплченої зарплати і ПДФО і ЄСВ
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев, область, Ирпень.
Обменка (не самая дешевая) светит 26.25 на продажу.
Думаю возьму сотку на посмотреть наличие.
Тетя вытащила пачку - соток 30 и выдала без вопросов.
Думается 26,00 таки можем увидеть...
Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:48
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:12
Главный вопрос чем компенсировать?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:26
... і будь тут мудрим ©
.... просто..... якщо НЕ купити і ще притримати до липня, то ОБОВ'ЯЗКОВО по закону підлості можна буде взяти пА 27+
... а так вже 3,75% брудними капає на ті куплені дУляри до зими
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:52
не стоит равняться по прошлому году. А в гривне брудными 15%
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:54
Да это загонялы. Сомик быстро переобувается, то 27 - это хорошая цена, то ...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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