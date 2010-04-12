Если Долярчик уверовал, что уже дно (как и многие другие), то пойдем значительно вниз [/quote]
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.... просто..... якщо НЕ купити і ще притримати до липня, то ОБОВ'ЯЗКОВО по закону підлості можна буде взяти пА 27+
... а так вже 3,75% брудними капає на ті куплені дУляри до зими :r[/quote]
не стоит равняться по прошлому году. А в гривне брудными 15% [/quote]
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... та вже ж в тій ГАРНІЙ гривні є аж 70% портфелю під 16,75-17-18,5% річних на депо...
- та й з тих 30% #нікомунепотрібних до зими "доживе" лише ~ 15%, бо інших 15% "розсмокчуться" ще до грудня..... (конвертуються через товар у гривню і на депостовпці)
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