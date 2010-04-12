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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1360136113621363

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:37

... а ще хтось розкаже про свої річні стратегії???

  Proofy написав:[quote="
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgr
Если Долярчик уверовал, что уже дно (как и многие другие), то пойдем значительно вниз :)[/quote]
=======
.... просто..... якщо НЕ купити і ще притримати до липня, то ОБОВ'ЯЗКОВО по закону підлості можна буде взяти пА 27+ :mrgreen:
... а так вже 3,75% брудними капає на ті куплені дУляри до зими :r[/quote]
не стоит равняться по прошлому году. А в гривне брудными 15% :)[/quote]
============

... та вже ж в тій ГАРНІЙ гривні є аж 70% портфелю під 16,75-17-18,5% річних на депо...
- та й з тих 30% #нікомунепотрібних до зими "доживе" лише ~ 15%, бо інших 15% "розсмокчуться" ще до грудня..... (конвертуються через товар у гривню і на депостовпці) :idea:

#стратегічнийстратег!©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:58

Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:58

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
при стабильном курсе гривневые цены продолжают рост, как следствие внутренний спрос (в т.ч. на импорт) падает. Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое, сомневаюсь что с тарифами как у gsm операторов он кому-то будет нужен (будучи существенно дешевле был не очень востребован). Вангую скоро он уйдёт в небытие и ещё на одного потребителя импортного сетевого оборудования станет меньше.

Интертелеком дает интернет в таких отдаленных селах где и киевстар МТС лайф не всегда просто ловят уверенно и постоянно.Не без доп антены конечно , но другой альтернативы нет, и при том интернет позволяет спокйно общаться по скайп. Плюс пару лет , несколько лет назад интертелеком был профинансирован государственной программой как раз таки для покрытия отдаленных и не очень сел интернетом. Не во всех селах есть Adsl, в некотррых которы недалеко от магистралей интернет провайдеры заводят оптику но это скорее исключение из правил , это большие населенные села в глубинке где то на Черниговщине другого интернета крме интертелекома нету. Плюсов у СДМА технологиийи уйма.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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