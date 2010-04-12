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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:58
Интертелеком дает интернет в таких отдаленных селах где и киевстар МТС лайф не всегда просто ловят уверенно и постоянно.Не без доп антены конечно , но другой альтернативы нет, и при том интернет позволяет спокйно общаться по скайп. Плюс пару лет , несколько лет назад интертелеком был профинансирован государственной программой как раз таки для покрытия отдаленных и не очень сел интернетом. Не во всех селах есть Adsl. В некотрых которы недалеко от магистралей интернет провайдеры заводят оптику но это скорее исключение из правил , это большие населенные села . В глубинке где то на Черниговщине другого интернета крме интертелекома нету. Плюсов у СДМА технологиий уйма.
Востаннє редагувалось yama в Суб 22 чер, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:11
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:18
А как вы потом финмониторинну доказываете законность средств ? Вот придет вам на счет ...переводами с гривневых карт и что дальше?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:21
Інтернет київстар в декількох км від великих трас (або від великих населених пунктів) просто галімий і за останні роки інтернет київстар кращим не став, його або взагалі немає, або по одній палці едже, або ледь блимаючий 3ж, я б ясказав, що інтернет з впровадженням 4ж став тільки гірше. Перевірено на різних смартах: айфон, самсунг, леново, хуавей.
СДМА інтертелеком, як і 5 років назад, так і тепер, стабільно і швидше працює там,
де київстар просто відсутній або ледь-ледь блимає в режимі едже.
Тому поки що альтернативи СДМА інтертелеком просто немає, не зважаючи на тарифи, ну піднімуть тарифи, а альтернативи всеодно нема.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:28
yama
Отключал в прошлом году стационарный телефон... Пришлось выстоять полдня в жуткой очереди таких же жаждущих отвязаться от Укртелекома, потом жестко ответить "нет" на все попытки персонала отговорить, после подачи заявления получил штук пять звонков на мобильный опять таки с целью отговорить, а в начале месяца еще и каким-то образом получил квитанцию от Укртелекома на 7 гривен долга, несмотря на то, что на момент подачи заявления оператор зафиксировал отсутствие долга перед компанией.
Одним словом... Кроме матов слов в сторону Укртелекома у меня не осталось
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не спутали з Укртелекомом?
Вище про інтертелеком.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57
Сам был железно уверен, что ниже 26,3 не будет и вот те на...
Я вам так скажу, если нерезы продолжат и дальше паковать длинные гривневые ОВГЗ, то 26 таки может быть и не только в июле! Так что думай те.///
ЗЫ Сам на 37% в долларе и собираюсь наращивать портфель - хочу зайти в осень 50/50 $/ОВГЗ
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не спутал. Тарифы проводной телефонии меня 10 лет как не интересуют, а Интертелеком до июня 2019г. был дешёвой альтернативой gsm операторам. Подняв цену на интернет вдвое а на голосовой звонок на 80% (в других тарифах оставил цену прежней но в 2-3 раза сократил объем услуг) Интертелеком превратил мой cdma айфон и wifi роутер в бессмысленные железки. Поэтому вангую ему судьбу пиплнета - моб.оператора нескольких населённых пунктов, где пока ещё нет конкуренции лте и проводных провайдеров.
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:30
Ау, модераторы!
В теме уже на две страницы обсуждение стационарная/мобильная связь, но из кучи сообщений удалено только мое. Без мата, личностей и т.п.
Объяснение будет?
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