Додано: Суб 22 чер, 2019 15:58

vitaliian написав: zzzzzz написав: А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет. А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет. при стабильном курсе гривневые цены продолжают рост, как следствие внутренний спрос (в т.ч. на импорт) падает. Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое, сомневаюсь что с тарифами как у gsm операторов он кому-то будет нужен (будучи существенно дешевле был не очень востребован). Вангую скоро он уйдёт в небытие и ещё на одного потребителя импортного сетевого оборудования станет меньше. при стабильном курсе гривневые цены продолжают рост, как следствие внутренний спрос (в т.ч. на импорт) падает. Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое, сомневаюсь что с тарифами как у gsm операторов он кому-то будет нужен (будучи существенно дешевле был не очень востребован). Вангую скоро он уйдёт в небытие и ещё на одного потребителя импортного сетевого оборудования станет меньше.

Интертелеком дает интернет в таких отдаленных селах где и киевстар МТС лайф не всегда просто ловят уверенно и постоянно.Не без доп антены конечно , но другой альтернативы нет, и при том интернет позволяет спокйно общаться по скайп. Плюс пару лет , несколько лет назад интертелеком был профинансирован государственной программой как раз таки для покрытия отдаленных и не очень сел интернетом. Не во всех селах есть Adsl. В некотрых которы недалеко от магистралей интернет провайдеры заводят оптику но это скорее исключение из правил , это большие населенные села . В глубинке где то на Черниговщине другого интернета крме интертелекома нету. Плюсов у СДМА технологиий уйма.