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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:58

Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:58

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
при стабильном курсе гривневые цены продолжают рост, как следствие внутренний спрос (в т.ч. на импорт) падает. Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое, сомневаюсь что с тарифами как у gsm операторов он кому-то будет нужен (будучи существенно дешевле был не очень востребован). Вангую скоро он уйдёт в небытие и ещё на одного потребителя импортного сетевого оборудования станет меньше.

Интертелеком дает интернет в таких отдаленных селах где и киевстар МТС лайф не всегда просто ловят уверенно и постоянно.Не без доп антены конечно , но другой альтернативы нет, и при том интернет позволяет спокйно общаться по скайп. Плюс пару лет , несколько лет назад интертелеком был профинансирован государственной программой как раз таки для покрытия отдаленных и не очень сел интернетом. Не во всех селах есть Adsl. В некотрых которы недалеко от магистралей интернет провайдеры заводят оптику но это скорее исключение из правил , это большие населенные села . В глубинке где то на Черниговщине другого интернета крме интертелекома нету. Плюсов у СДМА технологиий уйма.
Востаннє редагувалось yama в Суб 22 чер, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:11

  zzzzzz написав:Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:


продавай те
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:18

  zzzzzz написав:Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:

А как вы потом финмониторинну доказываете законность средств ? Вот придет вам на счет ...переводами с гривневых карт и что дальше?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:21

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:А вот нулевой рост поступлений от таможни это очень плохо. Я не могу понять что происходит. Или импорт тормознули как это было в январе, или контрабас расцвел с еще большей силой чем раньше, в любом случае отсутствие роста поступлений ничего хорошего не несет.
при стабильном курсе гривневые цены продолжают рост, как следствие внутренний спрос (в т.ч. на импорт) падает. Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое, сомневаюсь что с тарифами как у gsm операторов он кому-то будет нужен (будучи существенно дешевле был не очень востребован). Вангую скоро он уйдёт в небытие и ещё на одного потребителя импортного сетевого оборудования станет меньше.

Інтернет київстар в декількох км від великих трас (або від великих населених пунктів) просто галімий і за останні роки інтернет київстар кращим не став, його або взагалі немає, або по одній палці едже, або ледь блимаючий 3ж, я б ясказав, що інтернет з впровадженням 4ж став тільки гірше. Перевірено на різних смартах: айфон, самсунг, леново, хуавей.
СДМА інтертелеком, як і 5 років назад, так і тепер, стабільно і швидше працює там,
де київстар просто відсутній або ледь-ледь блимає в режимі едже.
Тому поки що альтернативи СДМА інтертелеком просто немає, не зважаючи на тарифи, ну піднімуть тарифи, а альтернативи всеодно нема.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:28

yama
Отключал в прошлом году стационарный телефон... Пришлось выстоять полдня в жуткой очереди таких же жаждущих отвязаться от Укртелекома, потом жестко ответить "нет" на все попытки персонала отговорить, после подачи заявления получил штук пять звонков на мобильный опять таки с целью отговорить, а в начале месяца еще и каким-то образом получил квитанцию от Укртелекома на 7 гривен долга, несмотря на то, что на момент подачи заявления оператор зафиксировал отсутствие долга перед компанией.
Одним словом... Кроме матов слов в сторону Укртелекома у меня не осталось
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Недавно Интертелеком поднял тарифы почти вдвое


Не спутали з Укртелекомом?

  antey1969 написав:Отключал в прошлом году стационарный телефон... Пришлось выстоять полдня в жуткой очереди таких же жаждущих отвязаться от Укртелекома


Вище про інтертелеком.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57

  g_al1 написав:Киев, область, Обменка (не самая дешевая) светит 26.25 на продажу. Думается 26,00 таки можем увидеть...Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."
Сам был железно уверен, что ниже 26,3 не будет и вот те на...
Я вам так скажу, если нерезы продолжат и дальше паковать длинные гривневые ОВГЗ, то 26 таки может быть и не только в июле! Так что думай те.///
ЗЫ Сам на 37% в долларе и собираюсь наращивать портфель - хочу зайти в осень 50/50 $/ОВГЗ
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Не спутали з Укртелекомом?
не спутал. Тарифы проводной телефонии меня 10 лет как не интересуют, а Интертелеком до июня 2019г. был дешёвой альтернативой gsm операторам. Подняв цену на интернет вдвое а на голосовой звонок на 80% (в других тарифах оставил цену прежней но в 2-3 раза сократил объем услуг) Интертелеком превратил мой cdma айфон и wifi роутер в бессмысленные железки. Поэтому вангую ему судьбу пиплнета - моб.оператора нескольких населённых пунктов, где пока ещё нет конкуренции лте и проводных провайдеров.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:30

Ау, модераторы!
В теме уже на две страницы обсуждение стационарная/мобильная связь, но из кучи сообщений удалено только мое. Без мата, личностей и т.п.
Объяснение будет?
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