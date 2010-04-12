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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:43
10/9/9 написав:
де київстар просто відсутній або ледь-ледь блимає в режимі едже.
Тому поки що альтернативи СДМА інтертелеком просто немає, не зважаючи на тарифи, ну піднімуть тарифи, а альтернативи всеодно нема.
для тех кто живёт на трассе и в отдаленных сёлах да. В крупных городах он уже неконкурентен.
Лайф за 60грн даёт 20 гигов лте интернета, интертелеком за 44 грн 5гиг или за 111грн 1 гиг в день.
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vitaliian
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