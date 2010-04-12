10/9/9 написав:де київстар просто відсутній або ледь-ледь блимає в режимі едже. Тому поки що альтернативи СДМА інтертелеком просто немає, не зважаючи на тарифи, ну піднімуть тарифи, а альтернативи всеодно нема.
для тех кто живёт на трассе и в отдаленных сёлах да. В крупных городах он уже неконкурентен. Лайф за 60грн даёт 20 гигов лте интернета, интертелеком за 44 грн 5гиг или за 111грн 1 гиг в день.
antey1969 написав:после подачи заявления получил штук пять звонков на мобильный опять таки с целью отговорить, а в начале месяца еще и каким-то образом получил квитанцию от Укртелекома на 7 гривен долга, несмотря на то, что на момент подачи заявления оператор зафиксировал отсутствие долга перед компанией. Одним словом... Кроме матов слов в сторону Укртелекома у меня не осталось
В цій конторі ще два тижні йде "на розгляд заяви та відключення"; за цей час люди платять (хоча по факту зв'язку немає, звичайно).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell