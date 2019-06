Додано: Суб 22 чер, 2019 18:28

antey1969 написав: после подачи заявления получил штук пять звонков на мобильный опять таки с целью отговорить, а в начале месяца еще и каким-то образом получил квитанцию от Укртелекома на 7 гривен долга, несмотря на то, что на момент подачи заявления оператор зафиксировал отсутствие долга перед компанией.

Одним словом... Кроме матов слов в сторону Укртелекома у меня не осталось после подачи заявления получил штук пять звонков на мобильный опять таки с целью отговорить, а в начале месяца еще и каким-то образом получил квитанцию от Укртелекома на 7 гривен долга, несмотря на то, что на момент подачи заявления оператор зафиксировал отсутствие долга перед компанией.Одним словом... Кроме матов слов в сторону Укртелекома у меня не осталось

В цій конторі ще два тижні йде "на розгляд заяви та відключення"; за цей час люди платять (хоча по факту зв'язку немає, звичайно). В цій конторі ще два тижні йде "на розгляд заяви та відключення"; за цей час люди платять (хоча по факту зв'язку немає, звичайно).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell