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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  10/9/9 написав:де київстар просто відсутній або ледь-ледь блимає в режимі едже.
Тому поки що альтернативи СДМА інтертелеком просто немає, не зважаючи на тарифи, ну піднімуть тарифи, а альтернативи всеодно нема.
для тех кто живёт на трассе и в отдаленных сёлах да. В крупных городах он уже неконкурентен.
Лайф за 60грн даёт 20 гигов лте интернета, интертелеком за 44 грн 5гиг или за 111грн 1 гиг в день.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:50

  juristkostya написав:Ау, модераторы!
В теме уже на две страницы обсуждение стационарная/мобильная связь, но из кучи сообщений удалено только мое. Без мата, личностей объяснение будет?
- Доктор, у меня проблема, меня все игнорируют.
- Следующий!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:после подачи заявления получил штук пять звонков на мобильный опять таки с целью отговорить, а в начале месяца еще и каким-то образом получил квитанцию от Укртелекома на 7 гривен долга, несмотря на то, что на момент подачи заявления оператор зафиксировал отсутствие долга перед компанией.
Одним словом... Кроме матов слов в сторону Укртелекома у меня не осталось

В цій конторі ще два тижні йде "на розгляд заяви та відключення"; за цей час люди платять (хоча по факту зв'язку немає, звичайно).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:59

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:
  vovan_prm написав:Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?


Я бы даже пошел еще дальше: отменить этот НДС. :D

Главный вопрос чем компенсировать?


Вот рассматривался налог на продажи

https://minfin.com.ua/2018/02/26/32523170/ один вариант
или https://balashov.com.ua/blogs/shag-1-za ... -na-5.html второй вариант
уверен, что можно еще разработать кучу вариантов.

В любом случае с нашей закрученной налоговой системой нужно что-то активно Делать и упрощать.
Alex2007
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