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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1359136013611362

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:52

  Долярчик написав:
  Proofy написав:
  Долярчик написав:- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgreen:
Если Долярчик уверовал, что уже дно (как и многие другие), то пойдем значительно вниз :)

.... просто..... якщо НЕ купити і ще притримати до липня, то ОБОВ'ЯЗКОВО по закону підлості можна буде взяти пА 27+ :mrgreen:
... а так вже 3,75% брудними капає на ті куплені дУляри до зими :roll:

не стоит равняться по прошлому году. А в гривне брудными 15% :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:54

  g_al1 написав:Думается 26,00 таки можем увидеть...
Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."

Да это загонялы. Сомик быстро переобувается, то 27 - это хорошая цена, то ...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:18

  Proofy написав:
  g_al1 написав:Думается 26,00 таки можем увидеть...
Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."

Да это загонялы. Сомик быстро переобувается, то 27 - это хорошая цена, то ...



Я не знаю какой будет годовой минимум, но текущий курс весьма приемлемый для входа.

Почему курс может не пойти ниже я уже озвучил.
1.Со следующей недели пойдут большие объемы компенсации ПДВ 10-11 млрд.
2.В среду крупное погашение ОВГЗ ( 7 млрд )в котором есть нерезы которые играют в керитрейд,они могут захотеть пойти взад ) . Через неделю еще одно крупное погашение,тоже на 7 млрд и там тоже есть нерезы которые играли в керитрейд.
3.Началась уборочная компания.Фермеры за вырученный урожай будут хомячить валюту.

Причины по которым курс МОЖЕТ пойти еще ниже.
1.Минфин может тормознуть компенсацию ПДВ, вместо 10-11 млрд , заплатит например 4-5 млрд.
2.Отток нерезов которые играют в керитрейд, перекроет приток нерезов которые играют в длинную.
3. Таможня. С таможней я пока не понимаю что происходит, но одна из причин падение доходов может быть вызвана торможением импорта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:37

... а ще хтось розкаже про свої річні стратегії???

  Proofy написав:[quote="
- і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgr
Если Долярчик уверовал, что уже дно (как и многие другие), то пойдем значительно вниз :)[/quote]
=======
.... просто..... якщо НЕ купити і ще притримати до липня, то ОБОВ'ЯЗКОВО по закону підлості можна буде взяти пА 27+ :mrgreen:
... а так вже 3,75% брудними капає на ті куплені дУляри до зими :r[/quote]
не стоит равняться по прошлому году. А в гривне брудными 15% :)[/quote]
============

... та вже ж в тій ГАРНІЙ гривні є аж 70% портфелю під 16,75-17-18,5% річних на депо...
- та й з тих 30% #нікомунепотрібних до зими "доживе" лише ~ 15%, бо інших 15% "розсмокчуться" ще до грудня..... (конвертуються через товар у гривню і на депостовпці) :idea:

#стратегічнийстратег!©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:58

Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:11

  zzzzzz написав:Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:


продавай те
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:18

  zzzzzz написав:Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:

А как вы потом финмониторинну доказываете законность средств ? Вот придет вам на счет ...переводами с гривневых карт и что дальше?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57

  g_al1 написав:Киев, область, Обменка (не самая дешевая) светит 26.25 на продажу. Думается 26,00 таки можем увидеть...Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."
Сам был железно уверен, что ниже 26,3 не будет и вот те на...
Я вам так скажу, если нерезы продолжат и дальше паковать длинные гривневые ОВГЗ, то 26 таки может быть и не только в июле! Так что думай те.///
ЗЫ Сам на 37% в долларе и собираюсь наращивать портфель - хочу зайти в осень 50/50 $/ОВГЗ
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:59

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:
  vovan_prm написав:Я бы вопрос ставил иначе.
Зачем вообще возмещать НДС?
Может пора отказываться от преференций экспортерам?


Я бы даже пошел еще дальше: отменить этот НДС. :D

Главный вопрос чем компенсировать?


Вот рассматривался налог на продажи

https://minfin.com.ua/2018/02/26/32523170/ один вариант
или https://balashov.com.ua/blogs/shag-1-za ... -na-5.html второй вариант
уверен, что можно еще разработать кучу вариантов.

В любом случае с нашей закрученной налоговой системой нужно что-то активно Делать и упрощать.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:30

  yama написав:
  zzzzzz написав:Биткоин уже 11 тысяч :mrgreen: :mrgreen:

А как вы потом финмониторинну доказываете законность средств ? Вот придет вам на счет ...переводами с гривневых карт и что дальше?


Я с криптой не работал никогда, но в декларация некоторых нардепов Биткоины видел
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1359136013611362
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