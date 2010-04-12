g_al1 написав:Думается 26,00 таки можем увидеть... Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."
Да это загонялы. Сомик быстро переобувается, то 27 - это хорошая цена, то ...
Я не знаю какой будет годовой минимум, но текущий курс весьма приемлемый для входа.
Почему курс может не пойти ниже я уже озвучил. 1.Со следующей недели пойдут большие объемы компенсации ПДВ 10-11 млрд. 2.В среду крупное погашение ОВГЗ ( 7 млрд )в котором есть нерезы которые играют в керитрейд,они могут захотеть пойти взад ) . Через неделю еще одно крупное погашение,тоже на 7 млрд и там тоже есть нерезы которые играли в керитрейд. 3.Началась уборочная компания.Фермеры за вырученный урожай будут хомячить валюту.
Причины по которым курс МОЖЕТ пойти еще ниже. 1.Минфин может тормознуть компенсацию ПДВ, вместо 10-11 млрд , заплатит например 4-5 млрд. 2.Отток нерезов которые играют в керитрейд, перекроет приток нерезов которые играют в длинную. 3. Таможня. С таможней я пока не понимаю что происходит, но одна из причин падение доходов может быть вызвана торможением импорта.
Proofy написав:[quote=" - і також не напишу, що доляри купив пА 26,38 :mrgr
Если Долярчик уверовал, что уже дно (как и многие другие), то пойдем значительно вниз [/quote] ======= .... просто..... якщо НЕ купити і ще притримати до липня, то ОБОВ'ЯЗКОВО по закону підлості можна буде взяти пА 27+ ... а так вже 3,75% брудними капає на ті куплені дУляри до зими :r[/quote] не стоит равняться по прошлому году. А в гривне брудными 15% [/quote] ============
... та вже ж в тій ГАРНІЙ гривні є аж 70% портфелю під 16,75-17-18,5% річних на депо... - та й з тих 30% #нікомунепотрібних до зими "доживе" лише ~ 15%, бо інших 15% "розсмокчуться" ще до грудня..... (конвертуються через товар у гривню і на депостовпці)
А как вы потом финмониторинну доказываете законность средств ? Вот придет вам на счет ...переводами с гривневых карт и что дальше?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
g_al1 написав:Киев, область, Обменка (не самая дешевая) светит 26.25 на продажу. Думается 26,00 таки можем увидеть...Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."
Сам был железно уверен, что ниже 26,3 не будет и вот те на... Я вам так скажу, если нерезы продолжат и дальше паковать длинные гривневые ОВГЗ, то 26 таки может быть и не только в июле! Так что думай те./// ЗЫ Сам на 37% в долларе и собираюсь наращивать портфель - хочу зайти в осень 50/50 $/ОВГЗ