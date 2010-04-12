Додано: Суб 22 чер, 2019 15:18

Proofy написав: g_al1 написав: Думается 26,00 таки можем увидеть...

Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..." Думается 26,00 таки можем увидеть...Привет зЁбрам с "дешевле 26,3 не будет..."

Да это загонялы. Сомик быстро переобувается, то 27 - это хорошая цена, то ... Да это загонялы. Сомик быстро переобувается, то 27 - это хорошая цена, то ...

Я не знаю какой будет годовой минимум, но текущий курс весьма приемлемый для входа.Почему курс может не пойти ниже я уже озвучил.1.Со следующей недели пойдут большие объемы компенсации ПДВ 10-11 млрд.2.В среду крупное погашение ОВГЗ ( 7 млрд )в котором есть нерезы которые играют в керитрейд,они могут захотеть пойти взад ) . Через неделю еще одно крупное погашение,тоже на 7 млрд и там тоже есть нерезы которые играли в керитрейд.3.Началась уборочная компания.Фермеры за вырученный урожай будут хомячить валюту.Причины по которым курс МОЖЕТ пойти еще ниже.1.Минфин может тормознуть компенсацию ПДВ, вместо 10-11 млрд , заплатит например 4-5 млрд.2.Отток нерезов которые играют в керитрейд, перекроет приток нерезов которые играют в длинную.3. Таможня. С таможней я пока не понимаю что происходит, но одна из причин падение доходов может быть вызвана торможением импорта.