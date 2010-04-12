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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:28

... за крок до зламаних думок ©

... що ж це день так почався...... - три клієнта підряд неадекватних! - вже мозок виїли..... а мені ще до 17-ї торгувати! :twisted:

(... от тому і хочу вже давно переходити на пасивний прибуток) :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:34

  Долярчик написав:... що ж це день так почався...... - три клієнта підряд неадекватних! - вже мозок виїли..... а мені ще до 17-ї торгувати! :twisted:

(... от тому і хочу вже давно переходити на пасивний прибуток) :idea:

И какого лешего нам это писать на валютной ветке?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:55

Долярчик

якого фіга дулярчек не цмулить віскі на морі а дівка не продає його товар??
+50грн !
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greenozon
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Виктория 16/25
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:06

  greenozon написав:Долярчик

якого фіга дулярчек не цмулить віскі на морі а дівка не продає його товар??

зачем вы кормите этого неадекватного тролля?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:02

  Vint написав:
  Долярчик написав:... що ж це день так почався...... - три клієнта підряд неадекватних! - вже мозок виїли..... а мені ще до 17-ї торгувати! :twisted:

(... от тому і хочу вже давно переходити на пасивний прибуток) :idea:

И какого лешего нам это писать на валютной ветке?

1) - щоб знали, серед ЯКИХ людей ми живемо!
2) - чекаю фразу/пораду - "... займись краще" таким-то ПАСИВНИМ бізнесом" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:02

  Vint написав:
  Долярчик написав:... що ж це день так почався...... - три клієнта підряд неадекватних! - вже мозок виїли..... а мені ще до 17-ї торгувати! :twisted:

(... от тому і хочу вже давно переходити на пасивний прибуток) :idea:

И какого лешего нам это писать на валютной ветке?

сегодня воскресенье, по выходным оффтоп на данной ветке в законе.
Долярчик чем торгуете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:04

  greenozon написав:Долярчик

якого фіга дулярчек не цмулить віскі на морі а дівка не продає його товар??

... скоро так і буде, але замість моря буду займатись ДВОМА руками ремонтом :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:06

  Yuri_T написав:
  greenozon написав:Долярчик

якого фіга дулярчек не цмулить віскі на морі а дівка не продає його товар??

зачем вы кормите этого неадекватного тролля?

... сам ти неадекватний!
- а що, краще втикати в пусті сторінки форуму?
- тим більше ж ВИХІДНІ! (оф-топ дозволений) 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:09

  vitaliian написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:... що ж це день так почався...... - три клієнта підряд неадекватних! - вже мозок виїли..... а мені ще до 17-ї торгувати! :twisted:

(... от тому і хочу вже давно переходити на пасивний прибуток) :idea:

И какого лешего нам это писать на валютной ветке?

сегодня воскресенье, по выходным оффтоп на данной ветке в законе.
Долярчик чем торгуете?

... НЕ продуктами :D - а даремно, мабуть... :roll:
(люди жруть/жруть/жруть, а щось інше купити - так тут зразу шкодують собі! - а для шлунка - НЕ шкодують! ) :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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