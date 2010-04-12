... що ж це день так почався...... - три клієнта підряд неадекватних! - вже мозок виїли..... а мені ще до 17-ї торгувати!
(... от тому і хочу вже давно переходити на пасивний прибуток)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 чер, 2019 09:28
... за крок до зламаних думок ©
... що ж це день так почався...... - три клієнта підряд неадекватних! - вже мозок виїли..... а мені ще до 17-ї торгувати!
(... от тому і хочу вже давно переходити на пасивний прибуток)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 09:34
Додано: Нед 23 чер, 2019 09:55
Долярчик
якого фіга дулярчек не цмулить віскі на морі а дівка не продає його товар??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 23 чер, 2019 10:06
зачем вы кормите этого неадекватного тролля?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:02
1) - щоб знали, серед ЯКИХ людей ми живемо!
2) - чекаю фразу/пораду - "... займись краще" таким-то ПАСИВНИМ бізнесом"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:02
сегодня воскресенье, по выходным оффтоп на данной ветке в законе.
Долярчик чем торгуете?
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:04
... скоро так і буде, але замість моря буду займатись ДВОМА руками ремонтом
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:06
... сам ти неадекватний!
- а що, краще втикати в пусті сторінки форуму?
- тим більше ж ВИХІДНІ! (оф-топ дозволений)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:09
... НЕ продуктами - а даремно, мабуть...
(люди жруть/жруть/жруть, а щось інше купити - так тут зразу шкодують собі! - а для шлунка - НЕ шкодують! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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