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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:14

  zzzzzz написав:Началась уборочная компания.Фермеры за вырученный урожай будут хомячить валюту.

Фермеры - те же люди, глядя на курс, могут захотеть в ОВГЗ поиграться... Нужно понимать, что инфляция при стабильности гривны и проценты по гривневым ОВГЗ - это праздник за счет тех, кто на заборе. Зеленом...
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:38

  Долярчик написав:- а що, краще втикати в пусті сторінки форуму?

если тебе скучно - сбрасывай фото тёщи, обсудишь со своими местными читателями.
или побольше фото с твоего прошлого отдыха в херсонской области, тоже найдутся желающие поддержать.
или пости фото игровых залов во Львове по дороге на твой рынок, это тоже всем интересно.
или про ремонт предстоящий расскажи, это ведь так важно на валютной ветке, никто еще не знает о твоих личных планах.
короче, не стесняйся, приймачок. завалил ветку гвном - так удваивай энергию.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:сегодня воскресенье, по выходным

расскажу историю реальную из моей практики
таки биткоин
в 2013 заинтересовался, попробовал помайнить - посмотрел на выхлоп - плюнул
возникла идея купить на 1000 для пробы и отложить на года 3-4, вдруг выйдет как вв свое время с золотом (купил па 300, продал по 1400). Но стало стремно - курс прыгал между 30 и 80. В общем, теоретически, если бы тогда купил на 1000 20 битков, продал пусть даже по 12 000, то это было бы самое мое эффективное вложение 1000 уе

Никогда не жалею по сделанным / не сделанным выборам
Просто как некий факт
доход в 120 раз за 5 лет - реально возможен. если правильно угадать
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:47

ЧИА если много лишних денег можно придумывать самые экзотические инвестиции. А когда каждая копейка на счету приходится нести валюту под 4% (читай даром) чтобы дома не держать. Примеров неудачных инвестиций тоже много, кто-то в 2014 держал под фонд 25к$ на депозите будучи свято уверенным что фонд что-то там гарантирует. Ни в чьи гарантии верить нельзя.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:50

  vitaliian написав:...кто-то в 2014 держал под фонд 25к$ на депозите будучи свято уверенным что фонд что-то там гарантирует. Ни в чьи гарантии верить нельзя.

фонд вам гарантировал в $?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:51

  vitaliian написав:ЧИА если много лишних денег можно придумывать самые экзотические инвестиции. А когда каждая копейка на счету приходится нести валюту под 4% (читай даром) чтобы дома не держать.

В общем - потому не вложил
Ушел с одной деятельности, перешел в другую - понадобились гривны чтобы типа кушать )
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:46

  Навуходоносор написав:
  zzzzzz написав:Началась уборочная компания.Фермеры за вырученный урожай будут хомячить валюту.

Фермеры - те же люди, глядя на курс, могут захотеть в ОВГЗ поиграться... Нужно понимать, что инфляция при стабильности гривны и проценты по гривневым ОВГЗ - это праздник за счет тех, кто на заборе. Зеленом...

Проценты - да, а инфляция - это праздник токо для тех, кто в кредитах.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:55

  hxbbgaf написав:
  Навуходоносор написав:
  zzzzzz написав:Началась уборочная компания.Фермеры за вырученный урожай будут хомячить валюту.

Фермеры - те же люди, глядя на курс, могут захотеть в ОВГЗ поиграться... Нужно понимать, что инфляция при стабильности гривны и проценты по гривневым ОВГЗ - это праздник за счет тех, кто на заборе. Зеленом...

Проценты - да, а инфляция - это праздник токо для тех, кто в кредитах.

Спорно. Те кто в кредитах тоже покупают продукты, топливо медикаменты и прочие товары цена на которые растут. Денег на погашение кредита остаётся меньше. Инфляция - праздник для фискалов и правительства, выше цены - больше налогов на ровном месте, без роста экономики, реформ и других усилий.
vitaliian
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