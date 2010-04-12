Фермеры - те же люди, глядя на курс, могут захотеть в ОВГЗ поиграться... Нужно понимать, что инфляция при стабильности гривны и проценты по гривневым ОВГЗ - это праздник за счет тех, кто на заборе. Зеленом...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:14
Фермеры - те же люди, глядя на курс, могут захотеть в ОВГЗ поиграться... Нужно понимать, что инфляция при стабильности гривны и проценты по гривневым ОВГЗ - это праздник за счет тех, кто на заборе. Зеленом...
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:38
если тебе скучно - сбрасывай фото тёщи, обсудишь со своими местными читателями.
или побольше фото с твоего прошлого отдыха в херсонской области, тоже найдутся желающие поддержать.
или пости фото игровых залов во Львове по дороге на твой рынок, это тоже всем интересно.
или про ремонт предстоящий расскажи, это ведь так важно на валютной ветке, никто еще не знает о твоих личных планах.
короче, не стесняйся, приймачок. завалил ветку гвном - так удваивай энергию.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
расскажу историю реальную из моей практики
таки биткоин
в 2013 заинтересовался, попробовал помайнить - посмотрел на выхлоп - плюнул
возникла идея купить на 1000 для пробы и отложить на года 3-4, вдруг выйдет как вв свое время с золотом (купил па 300, продал по 1400). Но стало стремно - курс прыгал между 30 и 80. В общем, теоретически, если бы тогда купил на 1000 20 битков, продал пусть даже по 12 000, то это было бы самое мое эффективное вложение 1000 уе
Никогда не жалею по сделанным / не сделанным выборам
Просто как некий факт
доход в 120 раз за 5 лет - реально возможен. если правильно угадать
и это пройдет
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:47
ЧИА если много лишних денег можно придумывать самые экзотические инвестиции. А когда каждая копейка на счету приходится нести валюту под 4% (читай даром) чтобы дома не держать. Примеров неудачных инвестиций тоже много, кто-то в 2014 держал под фонд 25к$ на депозите будучи свято уверенным что фонд что-то там гарантирует. Ни в чьи гарантии верить нельзя.
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:50
фонд вам гарантировал в $?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 23 чер, 2019 11:51
В общем - потому не вложил
Ушел с одной деятельности, перешел в другую - понадобились гривны чтобы типа кушать )
и это пройдет
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:46
Проценты - да, а инфляция - это праздник токо для тех, кто в кредитах.
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:55
Спорно. Те кто в кредитах тоже покупают продукты, топливо медикаменты и прочие товары цена на которые растут. Денег на погашение кредита остаётся меньше. Инфляция - праздник для фискалов и правительства, выше цены - больше налогов на ровном месте, без роста экономики, реформ и других усилий.
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