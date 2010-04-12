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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:44
uaprofi давно замечено что враги это завистливые друзья.
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vitaliian
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Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00
Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.
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g_al1
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