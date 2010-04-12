Долярчик написав:- а що, краще втикати в пусті сторінки форуму?
если тебе скучно - сбрасывай фото тёщи, обсудишь со своими местными читателями. или побольше фото с твоего прошлого отдыха в херсонской области, тоже найдутся желающие поддержать. или пости фото игровых залов во Львове по дороге на твой рынок, это тоже всем интересно. или про ремонт предстоящий расскажи, это ведь так важно на валютной ветке, никто еще не знает о твоих личных планах. короче, не стесняйся, приймачок. завалил ветку гвном - так удваивай энергию.
А Вы таки внимательно наблюдаете за его писанием)))
... та я давно всім кажу: недрузі/вороги - ставите мене в ігнор і буде вам щастя! - а ні, то пролистуєте...... - так ні! - вам же ж КОРТИТЬ ПОЧИТАТИ мої казочки/байки
п. с. ... аж бачите, що гілка сьогодні пуста і на ній миш повісилась! - то може, все ж таки краще поговорити про все на світі? - бізнес - нерухомість - інвестиції .... а Холява потім діагноз поставить
- доречі, а де Чай???
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
uaprofi написав:А Вы таки внимательно наблюдаете за его писанием)))
не сказал бы. тут все наблюдают вынужденно. на каждой возможной ветке по 25 раз одно и то же пишет: наскирдував, стовпчики, ремонт, теща... и так далее. ставил в игнор - бесполезно. всё время находятся цитирующие почитатели этого пролетария умственного труда.