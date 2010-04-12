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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1362136313641365

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:44

uaprofi давно замечено что враги это завистливые друзья.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:05

  uaprofi написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:- а що, краще втикати в пусті сторінки форуму?

если тебе скучно - сбрасывай фото тёщи, обсудишь со своими местными читателями.
или побольше фото с твоего прошлого отдыха в херсонской области, тоже найдутся желающие поддержать.
или пости фото игровых залов во Львове по дороге на твой рынок, это тоже всем интересно.
или про ремонт предстоящий расскажи, это ведь так важно на валютной ветке, никто еще не знает о твоих личных планах.
короче, не стесняйся, приймачок. завалил ветку гвном - так удваивай энергию.


А Вы таки внимательно наблюдаете за его писанием)))


... та я давно всім кажу: недрузі/вороги - ставите мене в ігнор і буде вам щастя! :mrgreen:
- а ні, то пролистуєте...... - так ні! - вам же ж КОРТИТЬ ПОЧИТАТИ мої казочки/байки :mrgreen:

п. с.
... аж бачите, що гілка сьогодні пуста і на ній миш повісилась!
- то може, все ж таки краще поговорити про все на світі?
- бізнес
- нерухомість
- інвестиції
.... а Холява потім діагноз поставить :mrgreen:

- доречі, а де Чай??? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:12

  uaprofi написав:А Вы таки внимательно наблюдаете за его писанием)))

не сказал бы.
тут все наблюдают вынужденно. на каждой возможной ветке по 25 раз одно и то же пишет: наскирдував, стовпчики, ремонт, теща... и так далее.
ставил в игнор - бесполезно. всё время находятся цитирующие почитатели этого пролетария умственного труда.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:16

  Долярчик написав:вам же ж КОРТИТЬ ПОЧИТАТИ мої казочки/байки

жаль тут нет блюющего смайла.

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:19

  g_al1 написав:Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.

уточните о какой обменке в Ирпене речь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:26

Yuri_T А может это Либо "переодетый"?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:58

  vitaliian написав:uaprofi давно замечено что враги это завистливые друзья.


друзья 50/50, а вот родственники -это 99%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:59

... за крок до перевороту думок ©

  Долярчик написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:... що ж це день так почався...... - три клієнта підряд неадекватних! - вже мозок виїли..... а мені ще до 17-ї торгувати! :twisted:

(... от тому і хочу вже давно переходити на пасивний прибуток) :idea:

И какого лешего нам это писать на валютной ветке?

1) - щоб знали, серед ЯКИХ людей ми живемо!
2) - чекаю фразу/пораду - "... займись краще" таким-то ПАСИВНИМ бізнесом" :mrgreen:

... отак завжди - зауваження є кому зробити, а відповісти по суті - нема кому!
- от і приходиться далі ютуб жувати :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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