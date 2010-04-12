Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:12
не сказал бы.
тут все наблюдают вынужденно. на каждой возможной ветке по 25 раз одно и то же пишет: наскирдував, стовпчики, ремонт, теща... и так далее.
ставил в игнор - бесполезно. всё время находятся цитирующие почитатели этого пролетария умственного труда.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:19
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:26
Yuri_T А может это Либо "переодетый"?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:58
друзья 50/50, а вот родственники -это 99%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:18
шо было первым яйцо или курица?
скорей всего в Вашем понимании инфа по макроэкономике (ВВП, НДС, межбанк, выплаты по ОВГЗ ...) первична?
а шо там на микроуровне (типа обедал ли долярчик сегодня в ресторане или поехал сапать картоху) не так и важна для формирования курса, правильно?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:32
да ради Бога.
пусть создаст блог и постит там своё жизнеописание.
но для такого iq задача непосильна, потому он блог себе устроил тут.
наслаждайтесь
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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