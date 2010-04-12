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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:12

  uaprofi написав:А Вы таки внимательно наблюдаете за его писанием)))

не сказал бы.
тут все наблюдают вынужденно. на каждой возможной ветке по 25 раз одно и то же пишет: наскирдував, стовпчики, ремонт, теща... и так далее.
ставил в игнор - бесполезно. всё время находятся цитирующие почитатели этого пролетария умственного труда.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:19

  g_al1 написав:Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.

уточните о какой обменке в Ирпене речь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:26

Yuri_T А может это Либо "переодетый"?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:58

  vitaliian написав:uaprofi давно замечено что враги это завистливые друзья.


друзья 50/50, а вот родственники -это 99%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:18

  Yuri_T написав:
  uaprofi написав:А Вы таки внимательно наблюдаете за его писанием)))

не сказал бы.
тут все наблюдают вынужденно. на каждой возможной ветке по 25 раз одно и то же пишет: наскирдував, стовпчики, ремонт, теща... и так далее.
ставил в игнор - бесполезно. всё время находятся цитирующие почитатели этого пролетария умственного труда.


шо было первым яйцо или курица?
скорей всего в Вашем понимании инфа по макроэкономике (ВВП, НДС, межбанк, выплаты по ОВГЗ ...) первична?
а шо там на микроуровне (типа обедал ли долярчик сегодня в ресторане или поехал сапать картоху) не так и важна для формирования курса, правильно?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:32

  uaprofi написав:а шо там на микроуровне (типа обедал ли долярчик сегодня в ресторане или поехал сапать картоху) не так и важна для формирования курса, правильно?

да ради Бога.
пусть создаст блог и постит там своё жизнеописание.
но для такого iq задача непосильна, потому он блог себе устроил тут.
наслаждайтесь :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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