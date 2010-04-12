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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1361136213631364

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:19

  g_al1 написав:Ирпень, та же обменка.
Вчера 26,25... сегодня уже 26,20...
Первый раз там вижу такое падение на выходных.

уточните о какой обменке в Ирпене речь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:26

Yuri_T А может это Либо "переодетый"?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:58

  vitaliian написав:uaprofi давно замечено что враги это завистливые друзья.


друзья 50/50, а вот родственники -это 99%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:28

  Искатель написав:
  Навуходоносор написав:Прошу прощения, "все звезды"- это о чем? Если о коньяке, то может быть. Если об экономике - то какие факторы поменялись за две недели? Цена на зерно? Соотношение эксим? Количество гастарбайтеров?
..а, Коломойский что-то сказал.
Бедная страна. 25% изо всех сил расшатывают ее изнутри, мня себя при этом патриотами; курс, оказывается, определяется даже не слухами, а фобиями. Холява!.. Холява!..

Дружище, я к валюте имею гораздо более тесное отношение, чем те, кто слушают Коломойского :)
Просто, в отличие от фантазеров, ждущих 24-25, я более реально смотрю на вещи.
А что касается того, "какие звезды"...

1.Годовое дно мы уже видели, можете записать, проверим 31.12. Идет?
2. Интерес нерезидентов к ОВГЗ упал. Еще не до нуля, но процесс пошел. И надо приподнять курс, чтобы интересней входить было.
3. Доходы от таможни падают, а они от курса напрямую зависят. Нацбанк уже всю годовую прибыль в бюджет перечислил. Чем дальше наполнять? Хотел бы услышать Ваш ответ...
4. С МВФ ничего не выйдет, а гасить долги надо.

Хватит Вам или еще перечислять? :)

Воно то так, але в короткій тодішній, на момент написання вами цього коментаря, перспективі, ви помилились, як до речі і я, що вилилось для мене в деякі фінансові втрати... Не чекав, що так впаде!
Але то мої проблеми! А пророка немає в нашому Отєчєстві, має він відношення до валюти чи ні!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:31

  KIM30 написав:
  buratinyo написав: А в августе традиционный рост доллар обоснован всегда закупками нефтегазопродуктами.

Які зараз суттєво просіли.

Як просіли так і відсіли... Все має звичку змінюватися! Навіть ціна на золото!
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:35

  Realist написав:Мої шанування панове!
Давно вас не читав. А тут зранку зайшов а у вас тотальна девальвація у коментарях.
Я так зрозумів, що основні новини (в хаотичному порядку)
1) Ріст імпорту та зменшення експорту (збільшення потреби у валюті)
2) Зниження надходжень у бюджет від митниці (занадто низький курс)
3) Суттєве зменшення активності нерезів із заходу в ОВДП (менше конвертують валюту в гривню для покупки ОВДП)
4) Зміщення в часі парламентських виборів (фактор хаосу, краще пересидіти у валюті)
5) Незрозуміла подальша доля співпраці із МВФ
Ринок розвернувся і частково на спекулятивному факторі рвонув на північ. Адже падали занадто довго.
Не можу зрозуміти на чому ми зможемо піти вище 27 грн/дол до кінця місяця.
Зрозуміло що гривнедепозитчики вже не відкупляться по 26,20, але в цифра 26,7/26,9 станом на початок липня виглядає цілком нормально.
Ваші думки?

4 червня вам було все зрозуміло! Надіюсь, що зараз вам стало ще зрозуміліше, ну, на рахунок по 26,20. І де всі ті, які криком кричали, що при Зе курс буде в небесах!
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